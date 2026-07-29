La città di Jesi è il set principale della nuova mini serie "Neo Kosmo - Nuovo Orizzonte", le cui riprese sono iniziate il 29 luglio 2026. Il progetto coinvolge numerosi attori e tecnici locali, con l'obiettivo di valorizzare le professionalità del territorio e promuovere il patrimonio culturale della zona. Diverse location nel centro storico di Jesi sono state scelte per le scene principali.

La mini serie vede la partecipazione di talenti e professionisti marchigiani, sia davanti che dietro la macchina da presa. La regia è curata da un team con esperienza in produzioni di successo.

Le riprese, che si snodano tra le vie e le piazze più caratteristiche di Jesi, mirano a raccontare storie contemporanee legate al territorio, con un focus su tematiche sociali e ambientali.

La produzione e il suo impatto sul territorio

La scelta di Jesi come location principale è motivata dalla volontà di valorizzare il suo patrimonio architettonico e culturale. Le riprese coinvolgono associazioni culturali locali, che collaborano alla logistica e all'organizzazione sul set. La serie è considerata un'opportunità significativa per promuovere la città e le sue eccellenze artistiche.

Durante la lavorazione, la presenza della troupe ha attirato la curiosità di residenti e turisti, creando un clima di partecipazione e interesse.

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per la scelta di Jesi come set cinematografico, sottolineando il potenziale ritorno in termini di visibilità e promozione territoriale.

Jesi: una tradizione cinematografica in evoluzione

Jesi conferma la sua vocazione per le produzioni cinematografiche e audiovisive. La città ha già ospitato progetti come il docufilm "Il furto di Urbino", che ha coinvolto istituzioni e realtà locali. Queste iniziative rafforzano il legame tra il territorio e il mondo del cinema, offrendo nuove opportunità di crescita culturale ed economica.

La produzione di "Neo Kosmo - Nuovo Orizzonte" si inserisce in un percorso di valorizzazione delle Marche come scenario ideale per l'audiovisivo.

La regione offre infatti varietà di paesaggi e un ricco patrimonio storico-artistico. Le riprese proseguiranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di completare la lavorazione entro la fine dell'estate.