Dal 7 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027, le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano la mostra “Still Image. Fotografie di Jessica Lange”, un’ampia panoramica che porta per la prima volta in Italia il lavoro fotografico dell’attrice e fotografa americana. L’esposizione, curata da Anne Morin e prodotta da Ares in collaborazione con i Musei Reali, presenta oltre duecento scatti realizzati da Jessica Lange nell’arco di quasi trent’anni. Molte delle opere esposte sono inedite e offrono uno sguardo personale e poetico sul quotidiano, sulle atmosfere sospese e sui luoghi carichi di significato.

Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche che ripercorrono la produzione di Lange a partire dalla fine degli anni Novanta. Cuore della mostra è il ciclo dedicato alla Highway 61, la celebre arteria che attraversa gli Stati Uniti dal Minnesota a New Orleans, immortalata in immagini in bianco e nero che restituiscono il volto silenzioso e le intense suggestioni dell’America rurale. Tra gli altri nuclei figurano le fotografie della Festa dei Morti in Messico, la serie “Deriva” su New York durante la pandemia di Covid-19, gli scatti sul mondo circense di “Freak Show” e tre sezioni completamente inedite dedicate ai gesti, ai paesaggi del Sud degli Stati Uniti e ai luoghi segnati da grandi tragedie.

Chiude l’itinerario “Mondo”, una raccolta di fotografie scattate in diversi Paesi, dall’Europa alla California.

Temi e novità della mostra: uno sguardo tra memoria e umanità

La mostra “Still Image” ripercorre quasi trent’anni di ricerca artistica e fotografica di Jessica Lange, evidenziando la sensibilità e l’intensità del suo approccio visivo. Secondo la curatrice Anne Morin, le fotografie di Lange “non vogliono tanto spiegare o raccontare in modo lineare, quanto rendere visibili il movimento della vita, la sua materia, il suo ritmo e la sua musicalità”. Le immagini, raccolte in sezioni perlopiù inedite, sono descritte come “frammenti e sussurri, istanti che compongono una narrazione sospesa, fatta anche di silenzi e di ciò che resta non detto”.

Oltre alle serie principali, l’esposizione si distingue per la presenza di tre sezioni completamente nuove: “Gesti”, che indaga l’espressività del corpo e delle mani; “Paesaggi”, con fotografie di luoghi abbandonati nel Sud degli Stati Uniti realizzate tramite tecniche di fotocalcografia; e “Presenze del passato”, dedicata ai siti colpiti da grandi catastrofi. La sezione “Mondo” presenta scatti provenienti da Russia, Scandinavia, Italia e California, sottolineando la varietà degli interessi della fotografa e la sua apertura internazionale. L’evento è accompagnato da un catalogo bilingue, edito da Moebius, con contributi della stessa Jessica Lange e di Anne Morin.

Jessica Lange: una passione riscoperta, dalla recitazione alla fotografia

Nata a Cloquet, Minnesota, il 20 aprile 1949, Jessica Lange ha costruito una doppia carriera di successo: quella celebre di attrice e quella, più riservata ma sempre più riconosciuta a livello internazionale, di fotografa. Il suo legame con la fotografia ha avuto inizio negli anni di formazione universitaria in Minnesota, dove aveva intrapreso studi fotografici prima di dedicarsi alla recitazione. Negli anni Settanta, durante un soggiorno a Parigi, strinse amicizia con fotografi di spicco come Robert Frank e Danny Lyon. La passione per l’obiettivo si è riaccesa alla fine degli anni Novanta, grazie a una Leica ricevuta in dono: da allora, la produzione fotografica di Lange non si è più interrotta, arricchendosi di esperienze, tecniche e viaggi.

Le fotografie di Jessica Lange sono state esposte in diverse sedi internazionali e sono raccolte in monografie significative quali “50 Photographs” (2008), “In Mexico” (2010), “Highway 61” (2019), “Dérive” (2022) e nel libro per bambini “It’s About A Little Bird” (2013). La mostra torinese si inserisce in un percorso di valorizzazione europea del suo archivio, offrendo un’occasione unica per approfondire l’attività visiva di un’artista che ha saputo unire lo sguardo cinematografico a un linguaggio fotografico personale e riconoscibile. Le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino confermano così la loro vocazione ad accogliere progetti espositivi internazionali, promuovendo il dialogo tra le arti visive contemporanee e la storia del luogo.