Il 21 luglio 2026, il suggestivo Teatro di Tharros a Cabras sarà il palcoscenico di un evento musicale di grande risonanza: Johnny Marr, cofondatore dei leggendari The Smiths, si esibirà nell’ambito della prestigiosa rassegna 'I Giganti dell’Arte'. Questa iniziativa è promossa con dedizione dalla Fondazione Mont’e Prama e si inserisce armonicamente nel più ampio programma dell’Estate di Mont’e Prama 2026. Il concerto, atteso con grande fervore, avrà inizio alle ore 21, promettendo una serata indimenticabile per tutti gli appassionati di musica alternativa britannica.

Johnny Marr, riconosciuto come una figura centrale e influente nell’universo dell’indie rock britannico, proporrà al pubblico un repertorio variegato e coinvolgente. La scaletta della serata includerà sia i brani distintivi della sua carriera solista, che hanno consolidato la sua identità artistica, sia alcuni dei più noti e immortali successi dei The Smiths, che hanno segnato intere generazioni. La sua presenza in Sardegna non è solo un’occasione per celebrare il suo passato glorioso, ma coincide anche con una nuova e stimolante fase della sua attività artistica: il 2 ottobre 2026 è infatti prevista l’uscita del suo nuovo e attesissimo album, intitolato 'The Age of Everything', un lavoro discografico già anticipato dal singolo 'Spin', che ha già suscitato grande interesse.

Johnny Marr: un'icona dell'indie rock britannico a Tharros

Nel corso della sua eclettica e prolifica carriera, Marr ha dimostrato una versatilità artistica che lo ha portato a far parte di formazioni di spicco come gli Electronic, e a intessere collaborazioni significative con band di calibro internazionale quali The The, Modest Mouse e The Cribs. Queste esperienze hanno ulteriormente arricchito il suo percorso musicale, rendendolo un punto di riferimento nel panorama musicale contemporaneo. Il concerto al Teatro di Tharros si preannuncia come un dialogo suggestivo e profondo tra la millenaria archeologia del sito, intrisa di storia e mistero, e la vibrante energia dello spettacolo dal vivo. L'evento mira a valorizzare in modo unico il contesto storico e culturale del luogo, fondendolo con la potenza espressiva della musica alternativa contemporanea, creando un'esperienza multisensoriale per il pubblico.

'I Giganti dell’Arte': la rassegna che unisce storia e musica

L’evento con Johnny Marr è un tassello fondamentale della rassegna 'I Giganti dell’Arte', un progetto di ampio respiro promosso con visione e impegno dalla Fondazione Mont’e Prama. Questa Fondazione si dedica con passione alla valorizzazione e promozione del prezioso patrimonio archeologico e culturale della Sardegna, ponendo una particolare attenzione ai siti di Mont’e Prama e Tharros, luoghi simbolo di una storia millenaria. Il Teatro di Tharros, magnificamente incastonato nell’omonima area archeologica, non è solo una location, ma rappresenta uno dei luoghi più emblematici e significativi per ospitare iniziative che mirano a unire in modo armonico arte, musica e la profonda storia locale. La scelta di questo sito antico per un concerto di tale portata sottolinea l'intento di creare un ponte tra passato e presente, offrendo al pubblico un'esperienza culturale completa e memorabile.