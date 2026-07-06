Il 5 luglio 2026, Jon Batiste ha infiammato l'Arena Santa Giuliana di Perugia con la sua unica data italiana, chiudendo il primo fine settimana di Umbria Jazz. Circa 2 mila spettatori hanno accolto con calorosi applausi l'artista. Il suo è stato un atteso ritorno, il legame con l'evento risale a 17 anni fa con Umbria Jazz Winter.

Prima del concerto, Batiste ha incontrato il direttore artistico Carlo Pagnotta, suggellando il rapporto professionale. Vincitore di otto Grammy Award e un Premio Oscar, l'artista ha fatto un ingresso scenografico. La sua esibizione, un mix di brani autografi e cover, ha dimostrato il suo carisma e l'abilità nel fondere diversi generi musicali, rinnovando una vasta tradizione.

Il concerto

Tra i momenti più intensi, l'omaggio di Batiste al grande Thelonious Monk, preceduto da un sentito messaggio al pubblico: “Vi amo molto, grazie per essere qui stasera e per far parte di tutto questo. Questo momento è davvero speciale per me e per tutti noi quassù. Abbiamo tantissimi bei ricordi legati al festival e così tanti splendidi amici, e speriamo di poter contare anche su tutti voi come nuovi amici, da stasera. La musica è qualcosa che unisce tutti quanti. Siamo davvero grati di poterla condividere in giro per il mondo”. L'artista ha anche proposto una versione blues di celebri pagine di Beethoven, regalando emozioni autentiche al pianoforte.

L'apertura del concerto è stata affidata ad Annie & The Caldwells, formazione familiare del Mississippi.

Il gruppo, guidato da Annie Caldwell (voce) e Willie Joe Caldwell Sr. (chitarra), ha presentato brani dall'album “Can’t Lose My Soul” (2025), caratterizzato da sonorità variegate.

Il festival

Batiste è un protagonista innovativo della scena contemporanea, capace di superare le barriere di genere, fondendo stili diversi in uno originale. Il suo lungo legame con Umbria Jazz lo rende una figura prediletta dal pubblico italiano.

Umbria Jazz, punto di riferimento con 20 mila biglietti staccati nel primo weekend del 2026, punta a superare il record di affluenza. Il festival, in programma fino a domenica successiva, con artisti internazionali come Batiste, ribadisce la vocazione a portare in Umbria la migliore musica dal vivo e a promuovere scambi artistici globali.