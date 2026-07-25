Un evento di risonanza internazionale attende l'Arena di Verona il prossimo 10 settembre: il celebre tenore Jonas Kaufmann sarà il protagonista dell'ultima rappresentazione di Aida, interpretando il ruolo di Radamès. L'appuntamento si inserisce nel prestigioso 103esimo Arena di Verona Opera Festival 2026, promettendo un'esperienza lirica indimenticabile per gli appassionati. Kaufmann, riconosciuto come uno dei tenori più richiesti a livello mondiale, tornerà sul maestoso palcoscenico areniano per vestire i panni del generale egizio, diviso tra i doveri della patria e l'amore per Aida, figlia dei nemici.

Un'occasione unica per ammirare il "re dei tenori"

La presenza di Kaufmann nel ruolo di Radamès è particolarmente significativa, data la sua selettività nell'affrontare questo personaggio. Sebbene sia uno dei ruoli in cui è maggiormente richiesto, il tenore bavarese lo ha frequentato in selezionatissime occasioni: dopo un'importante incisione discografica con l'Accademia di Santa Cecilia, ha offerto solo due recite in forma di concerto e, in forma scenica, si è esibito unicamente nei teatri di Monaco, Vienna e Parigi. L'Arena di Verona, dove il suo acclamato debutto in scena come Radamès risale a quattro anni fa, si conferma quindi un palcoscenico d'eccezione per questa interpretazione, rendendo la serata del 10 settembre un'opportunità davvero imperdibile per il pubblico.

L'allestimento sontuoso di Franco Zeffirelli e un cast stellare

Jonas Kaufmann interpreterà il condottiero innamorato nel sontuoso allestimento di Franco Zeffirelli, una produzione che trasforma l'Antico Egitto in un mondo scintillante di oro e pietre preziose. Gli spazi scenici, mutevoli e suggestivi, alternano vedute solenni a scorci intimi, mentre i pregiati tessuti multicolori dei costumi, firmati da Anna Anni, contribuiscono a creare un'atmosfera di grande impatto visivo. Ad affiancare Kaufmann, un cast internazionale di apprezzati interpreti: Maria José Siri, Clémentine Margaine, Alexander Vinogradov, Youngjun Park, Simon Lim, Francesca Maionchi e Riccardo Rados. L'Orchestra di Fondazione Arena e il Coro, preparato dal maestro Roberto Gabbiani, saranno diretti dal maestro veneziano Francesco Ommassini, garantendo una performance musicale di altissimo livello.

Un legame consolidato con l'Arena di Verona

Questa serata speciale sottolinea e rafforza il profondo legame che unisce Jonas Kaufmann all'Arena di Verona. Il tenore bavarese ha debuttato nell'antico Anfiteatro veronese nel 2021 con un gala trionfale, culminato con ben sette bis, un successo replicato nel 2023 e nel 2025 con programmi completamente nuovi. Il pubblico areniano ha avuto il privilegio di vederlo agire in scena nel 2022, proprio nel ruolo di Radamès per un'unica recita di Aida, e successivamente nel 2024, nei panni di Cavaradossi in Tosca, uno dei personaggi chiave della sua illustre carriera internazionale. Questo rapporto artistico di successo è destinato a proseguire anche nel 2027, con un eccezionale Jonas Kaufmann in Opera gala già annunciato per l'8 agosto, promettendo nuovi repertori per il vasto pubblico internazionale dell'Arena.