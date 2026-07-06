L'attesa per il Jova Summer Party 2026 si avvicina al suo gran finale. Jovanotti ha annunciato la lineup ufficiale per le due date conclusive al Circo Massimo di Roma, in programma il 12 e 13 settembre. Questi appuntamenti rappresentano il culmine di un tour estivo che ha attraversato l'Italia e l'Europa, promettendo di essere uno degli eventi live più iconici della stagione.

Il 12 settembre, data già completamente sold out, vedrà sul palco la guest star Benny Benassi, affiancato da un cast eterogeneo che include Cor Veleno, Mobrici, BalQeis, Ayom, Matteo Alieno e TÄRA.

Un mix di sonorità che spazieranno dal rap alla world music, passando per nuove sperimentazioni. Il giorno successivo, domenica 13 settembre, sarà la volta della superstar Afrojack, accompagnato da okgiorgio, Gregotechno, Zara Colombo e Lumiero. Entrambe le giornate prevedono anche la presenza di ospiti a sorpresa, pronti a rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente.

Artisti e Generi: Il Cuore del Jova Summer Party

La lineup del Jova Summer Party 2026 al Circo Massimo è stata concepita per celebrare la musica nella sua forma più libera e inclusiva. Gli artisti selezionati per il 12 e 13 settembre spaziano dal pop all'elettronica, dal rap alla world music e alle nuove sperimentazioni. Questa diversità di linguaggi e sonorità è il tratto distintivo del festival, capace di creare un'esperienza sonora a 360 gradi per il pubblico.

Il 12 settembre, l'energia di Benny Benassi si unirà alla potenza dei Cor Veleno, alle atmosfere di Mobrici, alla voce di BalQeis, ai ritmi di Ayom, alle melodie di Matteo Alieno e alle sonorità di TÄRA. Il 13 settembre, l'adrenalina di Afrojack si mescolerà con le proposte di okgiorgio, i beat di Gregotechno, le vibrazioni di Zara Colombo e le performance di Lumiero, promettendo un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

Il Percorso del Tour e la Scelta del Circo Massimo

Prima di giungere al gran finale romano, il Jova Summer Party 2026 ha percorso un lungo itinerario musicale, toccando numerose città in Italia e in Europa. Tra le tappe europee si ricordano Pola (Croazia), Wolfsburg e Bonn (Germania), Vienna (Austria), Barcellona (Spagna), Lussemburgo, Montreux (Svizzera), Genk (Belgio) e Vaduz (Liechtenstein).

Un'occasione per Jovanotti di condividere la sua musica oltre i confini nazionali.

In Italia, il festival ha animato diverse località, tra cui Olbia, Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli, riscaldando il pubblico in vista dell'epilogo nella Capitale. La scelta del Circo Massimo per le date conclusive non è casuale: questo luogo storico e simbolo di Roma è la cornice ideale per un evento di tale portata, capace di accogliere un vasto pubblico e di trasformarsi in un tempio della musica a cielo aperto. Gli ultimi biglietti per la data del 13 settembre sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell'organizzazione, offrendo l'ultima opportunità di partecipare a questo imperdibile appuntamento.