Un evento speciale porterà nelle sale cinematografiche italiane, dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, il film-documentario intitolato "Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti". Questa produzione di Plaion Pictures è interamente dedicata alla vita e alla carriera di Lorenzo Cherubini, universalmente conosciuto come Jovanotti. La pellicola si propone di offrire non solo un viaggio attraverso la sua musica e i suoi successi più celebri, ma anche uno sguardo intimo e profondo sulla sua dimensione più privata e personale.

Il documentario ripercorre l'intera parabola artistica di Jovanotti, dalle sue prime esperienze in una piccola radio locale fino all'esplosione sui palcoscenici dei grandi stadi, passando per le sue passioni, come i viaggi e la bicicletta, e la genesi delle sue canzoni più iconiche.

Accanto alla figura pubblica e all'energia contagiosa che lo contraddistingue, il film svela anche una parte più nascosta, fragile e autentica dell'artista. Viene così esplorata la dualità tra "la luminosità di Jovanotti e una parte più raccolta, fragile, privata", offrendo una prospettiva completa e sfaccettata.

Un racconto autentico tra pubblico e privato

"Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti" nasce dall'incontro tra Lorenzo Cherubini e i registi Dario Zonta e Carlo Zoratti. I due autori hanno seguito l'artista da vicino sin dal primo Jova Beach Party nel 2019, stabilendo una collaborazione di lungo corso. Questa vicinanza ha permesso ai registi di accedere a un contatto profondo e a un'immersione completa nella quotidianità di Jovanotti, dando vita a una narrazione autentica e originale, mai proposta in precedenza con tale profondità.

La ricerca alla base del documentario è stata meticolosa e ha incluso l'analisi di materiali esclusivi provenienti dagli archivi personali dell'artista. Particolare rilievo è stato dato ai filmati amatoriali girati dal padre di Lorenzo, oltre a numerosi documenti di ambito familiare, amicale e professionale. A questo prezioso patrimonio si aggiunge l'apporto dei più importanti fondi archivistici italiani e internazionali, contribuendo a restituire un mosaico ricco e dettagliato della figura di Jovanotti, sia come icona musicale che come uomo.

Produzione, distribuzione e celebrazione

Il film è prodotto da Soleluna e Hi Production srl, con la supervisione esecutiva di Tatiana Forese per Amarcord srl e la coproduzione di Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska.

"Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti" si configura come un grande evento cinematografico, caratterizzato da una distribuzione limitata di sette giorni, scelta che ne sottolinea l'eccezionalità nel panorama dei documentari musicali italiani.

L'uscita nelle sale coincide simbolicamente con il sessantesimo compleanno di Lorenzo Jovanotti, offrendo così a milioni di fan un ritratto celebrativo di una carriera che ha profondamente segnato la scena musicale e culturale italiana. Il progetto si inserisce strategicamente nella linea editoriale di Plaion Pictures, che per le stagioni 2026-2027 presenta un listino ricco di eventi cinematografici, film di genere, blockbuster e documentari con protagonisti di rilievo internazionale.

Questo appuntamento cinematografico evidenzia il forte legame tra cultura musicale e produzione audiovisiva in Italia, proponendosi come un omaggio collettivo a un artista che ha saputo costantemente rinnovarsi e influenzare intere generazioni con la sua inconfondibile energia e sensibilità.