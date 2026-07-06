Lorenzo Jovanotti Cherubini ha svelato la lineup del suo atteso festival musicale, che animerà il Circo Massimo di Roma nelle serate del 12 e 13 settembre. L’artista sarà il fulcro di un evento che promette di riunire alcuni dei nomi più importanti della scena musicale internazionale e italiana, offrendo al pubblico un’esperienza unica di musica, energia e divertimento nella capitale.

Tra gli ospiti confermati figurano artisti di spicco come Benny Benassi e Afrojack, affiancati da talenti italiani quali Cor Veleno e Mobrici. La lista si arricchisce ulteriormente con BalQeis, Ayom, Matteo Alieno, TÄRA, okgiorgio, Gregotechno, Zara Colombo e Lumiero.

Questo appuntamento si preannuncia come uno dei maggiori eventi live della seconda metà dell’anno, puntando a consolidare il ruolo di Roma come polo attrattivo per i grandi spettacoli.

Il festival è stato concepito e prodotto da Jovanotti stesso, con il supporto di un team di professionisti del settore musicale e della produzione di eventi dal vivo. Il Circo Massimo, location già rinomata per ospitare manifestazioni musicali di rilievo, rappresenta una scelta strategica nel panorama dei grandi eventi romani. Il programma prevede esibizioni a partire dalle ore 17:00 di ciascuna giornata, con una scenografia curata da artisti visual di fama internazionale. Jovanotti sarà presente sul palco in entrambe le serate, sia in veste di performer che di padrone di casa dell’iniziativa.

La lineup del festival: un mix di generi e talenti

La ricchezza e la varietà degli artisti in cartellone riflettono la volontà di abbracciare generi musicali diversi, spaziando dall’elettronica al pop contemporaneo, fino alle contaminazioni tra culture sonore differenti. Benny Benassi e Afrojack sono tra i dj e produttori più celebri della scena dance mondiale, noti per le loro produzioni e collaborazioni che li hanno portati sui palchi dei maggiori festival internazionali.

Accanto a questi nomi di risonanza globale, la scena italiana è rappresentata da Cor Veleno e Mobrici, che portano la loro impronta distintiva. Il quadro si completa con BalQeis, Ayom, Matteo Alieno, TÄRA, okgiorgio, Gregotechno, Zara Colombo e Lumiero, artisti che contribuiscono a creare un’offerta musicale diversificata, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

La selezione degli artisti mira a intercettare sia un’audience giovane che un pubblico più eterogeneo, sottolineando l’aspetto inclusivo e l’intenzione di rinnovare il format dei grandi eventi live a Roma.

Il Circo Massimo: scenario iconico per la musica a Roma

Il Circo Massimo, situato nel cuore della capitale, si conferma uno degli spazi più iconici e adatti per ospitare grandi eventi e manifestazioni a cielo aperto. Negli ultimi anni, ha fatto da cornice a numerosi appuntamenti di riferimento, accogliendo concerti di artisti internazionali e italiani di grande calibro. La sua vasta estensione e le infrastrutture disponibili lo rendono ideale per gestire un elevato afflusso di pubblico, garantendo un’esperienza fluida e sicura.

La scelta di questa storica sede per il festival di Jovanotti riafferma la centralità del Circo Massimo nel panorama culturale romano e la rilevanza crescente del settore musicale dal vivo nella città. L’evento si inserisce in una serie di iniziative che puntano a consolidare il ruolo di Roma come una delle principali capitali italiane per i concerti e le manifestazioni culturali di ampio respiro.