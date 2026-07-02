Palazzo Bonaparte a Roma ospiterà una mostra dedicata a Wassily Kandinsky, figura centrale dell’arte moderna e considerato uno dei padri dell’astrattismo. L’esposizione è prevista dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 e rappresenta un importante appuntamento per gli appassionati d’arte e per il pubblico romano.

La mostra offrirà l’occasione di approfondire la conoscenza dell’artista russo attraverso un percorso espositivo che si propone di raccontare la sua evoluzione artistica e il suo contributo all’avanguardia europea. I visitatori potranno immergersi nell’universo creativo di Kandinsky, esplorando le tappe fondamentali della sua carriera e il contesto storico e culturale in cui si è sviluppata la sua opera.

Un viaggio nell’arte di Kandinsky

L’itinerario della mostra seguirà le principali fasi della vita e della produzione di Kandinsky, mettendo in luce il suo ruolo innovativo nel panorama artistico internazionale. L’esposizione intende offrire una panoramica sulla ricerca stilistica e teorica dell’artista, senza trascurare il legame tra la sua esperienza personale e la rivoluzione dell’astrazione pittorica.

Il progetto espositivo si inserisce nel programma di valorizzazione di Palazzo Bonaparte, che negli ultimi anni si è affermato come una delle sedi museali più attive e prestigiose della capitale. La mostra su Kandinsky si annuncia come un evento di rilievo nel calendario culturale romano, capace di attrarre un pubblico ampio e variegato.

Palazzo Bonaparte: un polo culturale nel centro di Roma

Situato in Piazza Venezia, Palazzo Bonaparte è oggi uno dei principali spazi espositivi della città, noto per la qualità delle sue mostre temporanee dedicate ai protagonisti dell’arte moderna e contemporanea. Gli ambienti storici e restaurati del palazzo offrono una cornice suggestiva per eventi culturali di grande richiamo.

In occasione della mostra su Kandinsky, sono previste iniziative collaterali come incontri, visite guidate e attività didattiche, rivolte sia agli specialisti sia al grande pubblico. L’evento conferma il ruolo centrale di Palazzo Bonaparte nella promozione culturale della capitale e nel dialogo con le principali istituzioni museali europee.