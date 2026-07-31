L'attrice spagnola Karla Sofia Gascon ha espresso il desiderio di interpretare la cattiva in un film di James Bond. La dichiarazione è avvenuta a Maratea il 31 luglio 2026, durante un festival dove l'attrice è stata premiata, ha fatto parte della giuria Young Blood e ha tenuto una masterclass molto seguita.

Dopo il trionfo di "Emilia Perez" di Jacques Audiard, che nel 2024 le valse una standing ovation a Cannes e la storica candidatura all'Oscar come prima attrice transgender protagonista, Gascon ha attraversato un periodo turbolento. Vecchi tweet razzisti le sono costati un allontanamento dalla scena pubblica.

L'attrice ha sottolineato il suo ruolo di simbolo per le persone transgender e LGBT, affermando: "Bisogna ricordarsi sempre che sono le persone maggiormente discriminate al mondo, in tutti i sensi, dalle religioni, dai governi, a quanto pare è la peggiore umanità, quasi che non meriti di vivere".

Tra nuovi progetti e ruoli da villain

Superata quella fase, Gascon ha ripreso la sua carriera con diversi impegni. In Italia, ha recitato con Carlo Verdone in "Scuola di seduzione". Ha poi interpretato la pistolera cattiva nel western "Trinity" (o "Trinidad"), diretto da Laura Alvea e José Ortuño. Recentemente ha concluso le riprese in Argentina di "Las Malas", adattamento del romanzo di Camila Sosa Villada, sotto la regia di Armando Bó.

In entrambi i casi, Gascon ha ricoperto ruoli "negativi", una tendenza che la vede spesso coinvolta in personaggi complessi, talvolta legati al mondo transgender. "Ricevo molte proposte, spesso legate al mondo transgender, io le valuto tutte, per me i ruoli devono avere anima, vita e verità a prescindere da cosa raccontano", ha spiegato l'attrice.

Il western "Trinidad", girato tra aprile e giugno 2025 nelle Isole Canarie, la vede nei panni di Widow Bronson, la matriarca di una famiglia, descritta come una donna forte che onora i suoi cari. Il film, con un budget di 14 milioni di euro, vanta un cast che include Gabriela Andrada, Paz Vega, Milena Smit, Alfonso Sánchez e Antonio Dechent.

La passione per la recitazione e il sogno di ruoli iconici

Gascon ha rivelato che la sua passione per la recitazione è nata a 16 anni, definendola una vera e propria "chiamata" che le permette di "vivere altre vite". Ha iniziato come comparsa, acquisendo esperienza in numerosi film e imparando "imitando gli attori". Riguardo ai ruoli da villain, ha commentato: "Mi vedono anche così, che poi io in verità sono buonissima, la più buona del mondo, non a livello di Santa Teresa di Calcutta ma comunque lo sono, ma certo al cinema sono una noia, molto meglio divertirsi a fare la pistolera come in Trinidad o la capa delle prostitute trans in Las Malas".

Tra i suoi sogni futuri, l'attrice ha menzionato il desiderio di interpretare D'Artagnan e, in particolare, di essere la cattiva in un film di James Bond: "Spero di arrivarci".