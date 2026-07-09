I Dogstar, la band alternative rock con l'attore Keanu Reeves al basso, si esibiranno il 9 luglio 2026 a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, nell'ambito del Roma Summer Fest 2026. L'evento, tra i più attesi del festival, richiamerà appassionati di musica e fan del celebre artista, arricchendo la stagione estiva romana. La formazione include Bret Domrose (chitarra e voce) e Robert Mailhouse (batteria), oltre a Reeves. Fondata negli anni Novanta, la band è tornata sulle scene con nuove produzioni e rinnovata energia. Gli organizzatori hanno dichiarato: "Portare i Dogstar a Roma era uno degli obiettivi di questa edizione, aperta ai grandi nomi internazionali".

Il Roma Summer Fest 2026

Il Roma Summer Fest, attivo dal 2018, anima l'estate romana con eventi e artisti internazionali. L’Auditorium Parco della Musica è la sede principale, nota per la sua eccellenza acustica e architettonica. Il festival propone un calendario di appuntamenti di diversi generi, consolidando Roma come punto di riferimento per la musica dal vivo estiva. Per il 2026, il festival conferma la sua linea artistica (rock, pop, jazz, nuove sonorità). I Dogstar, con Keanu Reeves, sono un evento di punta. L’Auditorium, progettato da Renzo Piano, dispone di tre sale e spazi all’aperto, con la Cavea capace di ospitare oltre tremila spettatori, ideale per concerti.

Dogstar: storia e ritorno

I Dogstar si sono formati a Los Angeles nei primi anni Novanta, pubblicando l'album d'esordio, "Our Little Visionary", nel 1996. Dopo una pausa, la band è tornata sulle scene con nuova musica e concerti di successo. Keanu Reeves, noto attore cinematografico, contribuisce al sound come bassista stabile, mostrando serietà e passione. Il tour europeo, con la tappa romana, è un'importante opportunità artistica e un evento di forte richiamo, anche per la curiosità di vedere l'attore esibirsi musicalmente. L’Auditorium Parco della Musica si conferma un polo culturale di rilievo per le grandi manifestazioni.