Il Magna Graecia Film Festival, alla sua ventitreesima edizione, inaugura sette giorni di cinema e spettacolo nel suggestivo porto di Catanzaro. L’evento, dal 27 luglio al 3 agosto 2026, coinvolgerà appassionati e addetti ai lavori. Fondato e diretto da Gianvito Casadonte, il festival è cruciale per la promozione del cinema italiano ed europeo.

Tra gli ospiti attesi: Kevin Spacey (masterclass, ospite d’onore) e Can Yaman. Parteciperanno Eva Robin’s, Paolo Ruffini, Giancarlo Giannini. Il festival offrirà opere prime e seconde di giovani registi (fiction e documentari), con incontri e dibattiti.

Casadonte: "celebrazione del cinema che unisce culture e generazioni, arricchita da icone internazionali e nuovi promettenti talenti".

Il programma e le novità della ventitreesima edizione

Il Magna Graecia Film Festival 2026 presenta una ricca programmazione: concorsi per opere prime e seconde, masterclass, proiezioni e incontri con professionisti. L’evento, gratuito e aperto a tutti, è un’occasione di confronto tra cinema italiano e produzioni internazionali, rafforzando la vocazione cosmopolita di Catanzaro quale polo di dialogo culturale mediterraneo. Le serate includono spettacoli dal vivo e premiazione per le migliori opere, selezionate da giuria di esperti.

La presenza di Spacey e Yaman valorizza la kermesse, offrendo vetrina a giovani registi e produzioni emergenti.

Catanzaro, tramite questa iniziativa, attrae interesse internazionale grazie a sinergie con istituzioni culturali e partner media. Previsti eventi collaterali: laboratori, concerti e incontri tematici sui cambiamenti del linguaggio cinematografico contemporaneo.

Un festival radicato nel territorio ma di respiro internazionale

Il Magna Graecia Film Festival nasce nel 2004 per sostenere il cinema giovane e intercettare nuovi linguaggi audiovisivi. Negli anni ha ospitato personalità e registi di rilievo, consolidandosi come punto di riferimento per la promozione delle produzioni indipendenti e la valorizzazione della Calabria come scenario di cultura e innovazione. L’evento si svolge all’aperto, in una delle aree più suggestive della città, favorendo la partecipazione di un pubblico eterogeneo e la contaminazione tra generi e influenze artistiche diverse.

Il festival ha ampliato il proprio profilo internazionale grazie a ospiti da tutto il mondo e attenzione verso tematiche sociali e culturali attuali. Catanzaro, capoluogo della Calabria, ospita nel suo porto questa manifestazione che riunisce ogni anno centinaia di operatori, critici, giornalisti e un pubblico crescente, contribuendo alla visibilità nazionale e internazionale della città. La sinergia tra istituzioni pubbliche, università e realtà artistiche locali è un elemento distintivo del festival.