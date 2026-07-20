Il teatro Kismet di Bari presenta la sua nuova stagione 2026-2027, intitolata 'Partenze', un tema centrale che sarà esplorato attraverso 22 spettacoli in programma da ottobre ad aprile. Il cartellone si propone di raccontare l'atto del partire in tutte le sue sfaccettature, toccando concetti come fuga, esilio, migrazioni, diaspore, rotture generazionali e congedi, offrendo una prospettiva ampia su una dimensione umana quanto mai attuale.

Un tratto distintivo di questa programmazione è il suo respiro internazionale, evidenziato da quattro produzioni straniere.

L'apertura, il 17 e 18 ottobre, è affidata a 'Flesh' della compagnia belga Still Life. Seguirà il 7 e 8 novembre lo spettacolo albanese 'Diaspora. Dove finisce il cielo', che rievocherà l'arrivo della nave Vlora nel porto di Bari nel 1991, un evento che segnò profondamente la città. Il 30 e 31 gennaio, la Physical company Hoi dalla Georgia porterà in scena 'Maro', un omaggio all'infermiera Maro Makashvili, scomparsa a diciannove anni combattendo l'occupazione russa. Chiude la rassegna internazionale Alberto Cortés, autore spagnolo, con 'One night at the Golden bar', in scena il 13 e 14 marzo.

Debutti, ritorni e la sezione dedicata alle famiglie

Tra i debutti più attesi della stagione, il Kismet ospiterà il 5 e 6 dicembre 'Dell'amore e di altri sbagli', spettacolo tratto dall'omonimo libro di Giancarlo Visitilli e interpretato da Luigi D’Elia.

Il fronte dei ritorni vede la presenza di figure di spicco del panorama culturale italiano: Concita De Gregorio sarà in scena il 6 e 7 febbraio con 'Di madre in figlia', mentre Lino Guanciale presenterà il suo 'Flusso' il 24 e 28 febbraio.

Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni con la sezione 'Stagione famiglie a teatro'. Dieci appuntamenti sono stati pensati per avvicinare i giovani spettatori all'esperienza teatrale, proponendo spettacoli differenti e accessibili, ideali per un pubblico familiare.

Presentazione istituzionale della stagione 2026-2027

La presentazione del cartellone si è svolta nella sede della presidenza della Regione Puglia, alla presenza di importanti figure istituzionali e artistiche.

Tra i presenti, l'assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta, l'assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano, i codirettori artistici di Teatri di Bari Teresa Ludovico e Gianni Forte, e Augusto Masiello, tra i fondatori della compagnia Kismet. Silvia Miglietta ha definito la stagione come “un'occasione importante” in un momento di “grande bisogno di teatro”. Ha inoltre evidenziato come “il respiro internazionale e i nuovi inizi, come criteri che guidano la stagione, sono necessari in una fase in cui abbiamo bisogno di ritrovare una nuova umanità”.

Il teatro Kismet si conferma un punto di riferimento per la scena culturale barese e pugliese, distinguendosi per l'apertura a tematiche di attualità e per l'impegno nella promozione culturale rivolta a tutte le fasce d'età.

La collaborazione con Teatri di Bari e il coinvolgimento di artisti e istituzioni locali rafforzano il ruolo centrale del Kismet nel panorama teatrale regionale. La programmazione consolida la sua missione di luogo di incontro, riflessione e scoperta, mantenendo una tradizione di attenzione al sociale e alle contaminazioni internazionali che lo rende una delle realtà più dinamiche nella proposta culturale di Bari. I biglietti sono disponibili tramite i canali ufficiali sul portale dei Teatri di Bari.