Dal 3 luglio al 29 agosto 2026, la suggestiva Valle dei Templi di Agrigento si anima con una nuova edizione delle Sere FAI d’Estate, un’iniziativa che coinvolge trenta beni del Fondo per l’Ambiente Italiano in quindici regioni. Protagonisti di questa rassegna saranno il Giardino della Kolymbethra e le Case Montana, incastonati nel cuore del Parco Archeologico. Questi luoghi millenari apriranno eccezionalmente le loro porte per venti serate e dieci appuntamenti speciali, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di vivere esperienze immersive tra cultura, arte, storia, natura ed enogastronomia, al calar del sole e nelle ore notturne.

Un calendario ricco di eventi e performance

Il programma delle Sere FAI d’Estate nella Valle dei Templi si preannuncia particolarmente ricco. Il calendario include oltre trecentocinquanta esperienze complessive nei beni della fondazione. Le serate agrigentine offriranno un ventaglio di attività che spaziano dalle affascinanti osservazioni astronomiche, in collaborazione con il Planetario di Palermo, a raffinate degustazioni di vini autoctoni e prodotti tipici locali, guidate da esperti sommelier. Un ruolo di primo piano sarà riservato alla musica e alle performance artistiche.

Tra gli appuntamenti musicali più attesi, spiccano i concerti del cantautore agrigentino Daniele Magro, che tornerà nella sua terra d'origine per un'esibizione intima.

Sarà inoltre la volta di Kety Fusco, arpista di fama internazionale, che porterà per la prima volta in Sicilia le sue innovative sonorità. Non mancherà l'energia del trio Alubasa, pronto a coinvolgere il pubblico in una vibrante serata "afro-sicula", un mix avvincente di highlife, afrobeat, funk e musica tradizionale.

Il programma si arricchisce ulteriormente con un laboratorio teatrale etico, pensato per adulti e bambini, curato da Teatro Lunaria APS, volto a stimolare l'inclusione e la creatività. Due suggestive esibizioni saranno proposte nelle prime ore dell’alba: una permanenza sonora site-specific, con gli strumenti di Giovanni Alfieri e Sergio Beercock e i movimenti di Ludovica Messina Poerio, e una sperimentazione musicale che fonde lo spettacolo "Radix Ipsius" di Vito Incorvaia, dove le frequenze delle piante si traducono in suono, con la performance del polistrumentista Libero Reina.

Ogni venerdì, l'appuntamento sarà con "Fuori cantina", un ricercato viaggio enogastronomico tra i vitigni e le eccellenze delle migliori cantine siciliane.

Valorizzazione del patrimonio e accesso

Il Giardino della Kolymbethra e le Case Montana rappresentano un connubio straordinario di archeologia, biodiversità e pratiche agricole tradizionali, custodi di oltre 2.500 anni di storia della Valle dei Templi. L’iniziativa delle Sere FAI d’Estate si pone l'obiettivo di valorizzare questo inestimabile patrimonio, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare il sito in orari insoliti, godendo di un'atmosfera unica e suggestiva, lontana dalla consueta fruizione diurna.

Il gran finale della rassegna è fissato per sabato 29 agosto con l'evento "Poetica.

Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra". Questa serata speciale, parte del Festival MutaMuta, trasformerà gli agrumeti della Valle in un palcoscenico naturale per voci poetiche contemporanee e coinvolgenti performance di poetry slam, ispirate al contesto storico e naturalistico del bene. L'accesso a tutti gli eventi avviene dall’ingresso di Porta V e richiede la prenotazione obbligatoria, garantendo un'esperienza organizzata e sicura. Le Sere FAI d’Estate si confermano un'occasione imperdibile per residenti e turisti di vivere la Valle dei Templi in una dimensione inedita, dove la storia millenaria si intreccia con la cultura e l'arte contemporanea.