I Kool & The Gang, storica formazione statunitense plurivincitrice di Grammy Awards, saranno i protagonisti di un imperdibile evento musicale nell'estate romana del 2026. La celebre band si esibirà il 21 luglio nella suggestiva Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, trasformando il celebre spazio a cielo aperto in una grande discoteca con i loro intramontabili classici come "Celebration" e "Get Down On It". Questa tappa rappresenta l'unica data italiana del loro tour internazionale 2026 e si inserisce nella prestigiosa programmazione del Roma Summer Fest.

La carriera leggendaria di Kool & The Gang: successi e riconoscimenti

Nati a Jersey City dall'iniziativa dei fratelli Ronald e Robert “Kool” Bell, i Kool & The Gang debuttarono nel 1969 con l’album omonimo. Si affermarono rapidamente nella scena funk e soul degli anni Settanta, conquistando il pubblico con brani iconici come "Jungle Boogie", "Hollywood Swinging" e "Summer Madness", quest'ultimo celebre per essere stato incluso nella colonna sonora del film “Rocky” con Sylvester Stallone. Il loro successo continuò con "Open Sesame", parte della memorabile colonna sonora di “Saturday Night Fever”, e una serie di hit che hanno dominato gli anni Ottanta: "Ladies Night", "Too Hot" e, soprattutto, la travolgente "Celebration", divenuta un vero e proprio inno generazionale.

A questi si aggiunsero altri successi come "Get Down On It", "Joanna", "Cherish" e "Fresh".

La loro influenza e longevità sono testimoniate da numerose partecipazioni a eventi di risonanza mondiale, tra cui il Live Aid, e da una lunga serie di riconoscimenti internazionali. Tra questi spiccano il ‘BET Soul Train Lifetime Achievement Award’ ricevuto nel 2014, una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2015 e l’ingresso nella Songwriters Hall of Fame nel 2018. Nel 2019, "Celebration" è stata ulteriormente celebrata con l'inserimento nella Grammy Hall of Fame e nel National Recording Registry, mentre a Jersey City è stata dedicata loro una strada. Nel 2025, la band ha ricevuto la prestigiosa nomina alla Rock & Roll Hall of Fame.

Con oltre settanta milioni di dischi venduti e trentuno certificazioni tra dischi d’oro e di platino, oltre a due Grammy Awards e sette American Music Awards, i Kool & The Gang si confermano tra i protagonisti assoluti della disco-funk mondiale. Ancora oggi, guidati dal fondatore Robert “Kool” Bell, continuano a entusiasmare il pubblico globale con una sezione fiati dal sound inconfondibile e una ritmica inimitabile, proponendo dal vivo un repertorio che include i loro brani simbolo.

La Cavea dell’Auditorium: un palcoscenico d'eccezione a Roma

L’evento del 21 luglio si terrà nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, situata in Viale Pietro De Coubertin, 30, a Roma. Questo spazio, progettato dall’architetto Renzo Piano e inaugurato nel 2002, è diventato nel corso degli anni un luogo simbolo per i grandi eventi all'aperto nella capitale.

Con la sua capienza di migliaia di spettatori, la Cavea si trasformerà per una notte in una vibrante pista da ballo, pronta ad accogliere sia i fan storici che le nuove generazioni. Il concerto dei Kool & The Gang si preannuncia come uno degli appuntamenti di punta della stagione, grazie anche a una collocazione serale strategica: lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00, all’interno della ricca programmazione del Roma Summer Fest, che ogni estate ospita artisti di rilievo internazionale in diversi generi musicali.