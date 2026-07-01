Per la prima volta in Umbria, la Galleria nazionale dell’Umbria si prepara ad accogliere un'opera di Vincent Van Gogh: dal 2 luglio al 27 settembre 2026 sarà esposto il celebre dipinto “L’Arlesiana”. L'opera giunge a Perugia grazie a un prestigioso prestito dalla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma e rappresenta il terzo appuntamento del progetto “Un capolavoro a Perugia”, che ha già visto protagonisti “Le tre età” di Gustav Klimt e “Nu couché” di Amedeo Modigliani.

La mostra, intitolata “Van Gogh e gli italiani a Parigi, L’Arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento”, è curata da Costantino D’Orazio e Aurora Roscini Vitali.

Il percorso espositivo offre una contestualizzazione storico-critica e un innovativo ambiente immersivo con proiezioni video, pensato per esplorare l’universo formale, tecnico e culturale dell’artista olandese.

“L’Arlesiana” ritrae Madame Ginoux, proprietaria del Café de la Gare ad Arles, un soggetto che fu particolarmente caro al pittore. Questa specifica versione fu realizzata nella fase successiva al suo soggiorno volontario nell’ospedale psichiatrico di Saint‑Rémy‑de‑Provence (maggio 1889–maggio 1890), poche settimane prima della sua morte. Van Gogh creò il ritratto utilizzando un disegno di Gauguin, che gli era rimasto dopo la precipitosa partenza dell’amico, dando vita a un’immagine carica di significati personali, associazioni biografiche, affetto e un profondo senso di catarsi.

Il ritratto divenne per l’artista un intenso esercizio di esplorazione del sé.

Il dialogo artistico tra Italia ed Europa

La presenza eccezionale de “L’Arlesiana” in Umbria arricchisce il dialogo tra la ricca tradizione pittorica italiana e le innovative esperienze creative europee di fine Ottocento. Il progetto “Un capolavoro a Perugia” conferma la capacità della Galleria nazionale dell’Umbria di attrarre opere di risonanza internazionale e di consolidare importanti collegamenti tra istituzioni museali, come già dimostrato con i prestiti da Roma per le esposizioni di Klimt e Modigliani.

Il dipinto è esposto in uno spazio attentamente studiato per esaltarne il fascino e la profondità. Il percorso curatoriale, con il suo ambiente preliminare e l'area immersiva, evidenzia il ruolo di Van Gogh non come figura isolata, ma inserita in un vivace clima culturale condiviso con altri protagonisti del secondo Ottocento parigino.

La Galleria nazionale dell’Umbria: storia e visione

La Galleria nazionale dell’Umbria, situata nel suggestivo Palazzo dei Priori di Perugia, affonda le sue origini nella raccolta dell’Accademia del Disegno del Cinquecento. Nel corso dell’Ottocento, si evolse in pinacoteca statale grazie a significative donazioni e acquisizioni. Oggi, il museo custodisce un patrimonio artistico che spazia dal Trecento al primo Novecento, con opere di maestri come Fra Angelico, Perugino e Piero della Francesca, affermandosi come un punto di riferimento culturale essenziale per l'Umbria.

L’iniziativa “Un capolavoro a Perugia” è espressione della visione del museo, orientata all'apertura verso esperienze contemporanee e al dialogo internazionale.

Precedenti eventi, quali la mostra su Robert Doisneau e l’inaugurazione di uno spazio dedicato alla fotografia, hanno già evidenziato l’ambizione di trasformare la Galleria in una "piazza aperta", accogliente per il pubblico locale e per i visitatori nazionali, attraverso allestimenti e approcci innovativi.

Il prestito de “L’Arlesiana” rappresenta un ulteriore, significativo passo in questa direzione, rafforzando il profilo della Galleria nazionale dell’Umbria come centro dinamico di cultura visuale e di sperimentazione curatoriale.