L'attesa rappresentazione di "Edipo Re", diretta da Luca De Fusco, sarà in scena il 6 e 7 luglio 2026 sul palcoscenico storico del Teatro Dasous di Salonicco. Il celebre dramma di Sofocle, emblema dell’ineluttabilità del destino e della forza della conoscenza, torna in una versione prodotta dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale, con protagonisti Luca Lazzareschi e Manuela Mandracchia. Lo spettacolo, dopo il successo all’Ostia Antica Festival nella stagione precedente, è ora ospitato dal National Theatre of Northern Greece, in un luogo simbolo della cultura classica.

La rappresentazione si apre con la citazione: “Come è terribile conoscere, quando la conoscenza non giova a chi la possiede.”

La regia di De Fusco si distingue per una chiave di lettura psicoanalitica. Edipo, interpretato da Luca Lazzareschi, diviene metafora della conoscenza interiore, una ricerca che non si arresta neppure di fronte al dolore. Lazzareschi incarna anche Tiresia, il messo e un contadino, suggerendo che “tutti coloro che sanno sono Edipo”. Il cast include Paolo Serra, Francesco Biscione, Paolo Cresta e Alessandro Balletta. Le musiche sono di Ran Bagno, le creazioni video di Alessandro Papa.

Una rilettura tra surrealismo e thriller

Questa produzione, con traduzione di Gianni Garrera, si caratterizza per un'ambientazione cupa e un linguaggio visivo ispirato al surrealismo e al cinema thriller del Novecento.

Sul palco, Edipo si confronta con immagini distorte di sé stesso proiettate su schermi video, mentre i personaggi si muovono in un viaggio nell’inconscio, oppressi da una maledizione che affiora dalle parole dell’oracolo.

Manuela Mandracchia offre un'interpretazione intensa e complessa di Giocasta. Il resto del cast include Paolo Serra (Creonte), Francesco Biscione (primo capo del coro), Paolo Cresta (secondo messo e secondo capo del coro) e Alessandro Balletta (terzo capo del coro). L’allestimento scenico e i costumi sono firmati da Marta Crisolini Malatesta, le luci da Gigi Saccomandi. Lucia Rocco è assistente alla regia, con Francesca Tunno e Laura Giannisi assistenti per scene e costumi.

Un ponte culturale tra Italia e Grecia

La rappresentazione di "Edipo Re" al Dasous Theatre rafforza il legame culturale tra Italia e Grecia, entrambe eredi della tradizione classica. Il National Theatre of Northern Greece, fondato nel 1961, è uno dei principali teatri greci e ospita nel Festival Estivo di Salonicco produzioni internazionali. Lo spazio scenico del Teatro Dasous, immerso nella pineta, conferisce ulteriore suggestione a una tragedia la cui influenza simbolica e culturale "rimane intatta ancora oggi, trasformata in una leggenda fondante della nostra interpretazione del mondo".

Questa versione si distingue per la scelta del regista di leggere la storia come un noir psicologico, in cui il protagonista affronta un profondo percorso nella coscienza umana.

Nel progetto scenico, Edipo "mantiene il proprio segreto dentro di sé e la sua indagine si sviluppa come un viaggio nell’inconscio". La produzione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale continua a portare in Europa un approccio innovativo al repertorio tragico, affermando la vitalità del mito sofocleo nel XXI secolo.