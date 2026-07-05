L'Italia rende omaggio per la prima volta all'Art Nouveau, conosciuta anche come stile Liberty, con l'emissione di un francobollo speciale. Questo tributo filatelico, presentato il 5 luglio 2026, celebra l'importante influenza del movimento artistico sul patrimonio culturale nazionale. L'iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Poste Italiane, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il recupero e la valorizzazione delle eccellenze artistiche italiane di inizio Novecento. L'obiettivo primario è promuovere una maggiore conoscenza del Liberty, uno stile che ha profondamente segnato il periodo tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento.

Il francobollo, con valore di tariffa B, raffigura eleganti motivi ornamentali che richiamano l'estetica distintiva dell'Art Nouveau. Questa rappresentazione visiva sottolinea l'intento celebrativo di una corrente artistica che ha lasciato un'impronta indelebile su edifici, arredi urbani e opere d'arte in molteplici città italiane. L'emissione è arricchita da una cartella filatelica illustrata e da un annullo speciale, elementi che ne accrescono il valore per i collezionisti. L'iniziativa mira a riconoscere l'influenza duratura dell'Art Nouveau in Italia, evidenziando il suo ruolo come tratto identitario di numerosi centri urbani. Tra le città che vantano le più significative testimonianze architettoniche del Liberty italiano spiccano Torino, Palermo e Viareggio.

L'Art Nouveau in Italia: peculiarità e diffusione

Lo stile Liberty si è affermato in Italia tra la fine del XIX secolo e i primi due decenni del XX secolo, lasciando un'impronta distintiva nel tessuto architettonico urbano e nelle arti decorative. Ancora oggi, edifici civili, residenze private e spazi pubblici esibiscono decorazioni floreali, vetrate multicolori e ferri battuti, espressione di una nuova estetica ispirata alla natura e alla sinuosità delle forme. Tra le realizzazioni più emblematiche del Liberty italiano si annoverano la storica sede della Galleria d'Arte Moderna di Torino, il Villino Florio a Palermo e le numerose ville che caratterizzano l'area versiliese.

L'emissione di questo francobollo offre un'opportunità preziosa per avvicinare il grande pubblico alla scoperta di un patrimonio artistico diffuso capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Spesso, questo stile è stato meno valorizzato rispetto ad altre epoche artistiche più celebrate, ma l'attuale iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione, promosso dalle istituzioni e sostenuto da associazioni dedicate alla tutela e alla valorizzazione del Liberty.

Il valore del francobollo tra collezionismo e cultura

L'emissione del francobollo dedicato all'Art Nouveau costituisce una novità di rilievo anche per il collezionismo filatelico italiano. Le emissioni a tema artistico si sono dimostrate, nel tempo, strumenti efficaci per la diffusione della conoscenza storica e artistica. Questo nuovo francobollo si inserisce in una consolidata tradizione che ha visto la filatelia celebrare le principali correnti artistiche italiane, offrendo un veicolo tangibile per la memoria e l'apprezzamento.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha enfatizzato il valore evocativo di questa iniziativa, concepita per rafforzare un senso di appartenenza al patrimonio culturale nazionale. L'invito è esteso sia agli appassionati di filatelia sia al pubblico generale, affinché, attraverso simboli come questo nuovo francobollo, si possa accrescere la consapevolezza e l'apprezzamento per il valore artistico della stagione Liberty in Italia.