La ventinovesima edizione di AstiMusica ha registrato un grande successo, con oltre 50.000 spettatori. Le sedici serate, svoltesi dal 4 al 21 luglio, hanno trasformato Piazza Alfieri ad Asti in un palco a cielo aperto, attirando pubblico da diversi territori, rafforzandone il ruolo nazionale.

Cartellone Artistico di Spicco

Il programma di AstiMusica 2026 ha offerto un'ampia selezione di artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i nomi presenti: Anastacia, OneRepublic, Morrissey, Il Volo, Litfiba, Salmo, i Pooh, Fiorella Mannoia, Giorgia e i Bluvertigo.

Arricchita da spettacoli di comicità e intrattenimento con Enrico Brignano, Paolo Ruffini (il cui show ha registrato il tutto esaurito) e Stefano Nazzi.

Il Successo e l'Organizzazione

Gli organizzatori e il Comune di Asti hanno evidenziato l'equilibrio raggiunto tra qualità artistica, partecipazione e sostenibilità dell'evento. L'assessore Paride Candelaresi ha rimarcato il valore artistico. Fulvio De Rosa (Mister Wolf) ha sottolineato il salto di qualità tecnico-organizzativo, mentre Diego Cogno (Audere) ha evidenziato l'entusiastica risposta del pubblico dal nord-ovest italiano. Supportato da sponsor quali ASP, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.

Prospettive Future per AstiMusica

Il risultato del 2026 conferma la costante crescita di AstiMusica e consolida Asti tra i grandi festival italiani. Lo sguardo è già rivolto al 2027, anno della trentesima edizione. L'obiettivo è consolidare AstiMusica quale evento di riferimento nazionale.