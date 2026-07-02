Il documentario "Elvira Notari. Oltre il silenzio" conquista il Globo d'Oro 2026 come miglior documentario. Il riconoscimento è stato assegnato a Roma dall'Associazione della Stampa Estera in Italia nel corso della 66ª edizione del premio, celebrando un'opera dedicata alla riscoperta della figura della prima regista italiana.

Il premio e l'impegno per la memoria di Elvira Notari

A commentare il riconoscimento è stata la produttrice Antonella Di Nocera, che ha sottolineato il valore culturale e sociale del progetto.

"Con Elvira ridiamo voce alle tante donne, ancora oggi nel mondo, inascoltate e silenziate.

Un lavoro che continuerà con una nuova diffusione del film, in Italia, nelle scuole e nelle università, e all'estero, anche attraverso l'impegno del Comitato nazionale per i 150 anni di Elvira Notari".

Prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Awen Films e Luce Cinecittà, il documentario ripercorre la vicenda umana e artistica di Elvira Notari, pioniera del cinema muto, attiva a Napoli e capace di portare le sue opere anche negli Stati Uniti. Una figura rimasta a lungo ai margini della storia ufficiale del cinema italiano.

Un viaggio internazionale

Presentato all'82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film è stato finalista ai Nastri d'Argento ed è entrato nella shortlist dei David di Donatello.

Dopo essere stato proiettato in Asia, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda, il documentario tornerà in autunno con nuove tappe tra Stati Uniti, Francia, Spagna e Germania.

L'opera nasce dal lavoro di un gruppo prevalentemente femminile e affianca la ricerca storica delle studiose Giuliana Bruno, Giuliana Muscio e Simona Frasca alle testimonianze contemporanee di Teresa Saponangelo, Cristina Vatielli, Flavia Amabile e Francesca Consonni.

Le reazioni

Per il regista Valerio Ciriaci, il documentario ha contribuito a riportare al centro una figura fondamentale della storia del cinema. "Da fantasma ai margini della storia del cinema, Elvira è riemersa come una presenza viva che trascende i confini del cinema muto".

Soddisfazione anche da parte della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

"Il ministero ha preso fortemente a cuore lo studio e la riscoperta del contributo femminile al cinema italiano delle origini. Elvira Notari e altre protagoniste spesso sconosciute della settima arte sono le protagoniste anche di una grande mostra e un libro che abbiamo realizzato con Cinecittà, 'inVisibili'".

Anche il presidente di Cinecittà, Antonio Saccone, ha evidenziato il ruolo delle donne nella nascita del cinema italiano. "La storia del cinema italiano, anche dalle origini, è stata fatta da donne, creative, produttrici, autrici geniali". Il documentario è attualmente disponibile su Sky e NOW e da agosto sarà accessibile anche su RaiPlay.

La produzione è stata realizzata con il contributo del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, della Fondazione Cineteca di Bologna, del Ministero della Cultura, della Fondazione Film Commission Regione Campania e del Comune di Napoli.