La XXII edizione del Premio Bindi si è conclusa con la vittoria della band tutta al femminile Emsaisi. La finale del concorso per cantautori si è svolta venerdì 10 luglio nell'Anfiteatro Umberto Bindi a Santa Margherita Ligure (Genova), condotta da Chiara Buratti e Claudio Guerrini. Le Emsaisi, formazione romana composta da Margherita Vannicelli (classe 2000), Costanza Fidelbo (classe 2000) e Claudia Mastrogrego (classe 1999), hanno ricevuto la “Targa Premio Bindi” 2026. Il loro cantautorato pop esplora la ricerca del proprio spazio e l'importanza di un'espressione personale nel mondo.

Il progetto Emsaisi è nato nel 2018 tra i banchi di scuola, unendo tre voci, tre strumenti e una scrittura femminile, intima ma universale. Oltre al premio principale, sono stati assegnati altri importanti riconoscimenti. La “Targa Giorgio Calabrese” al miglior autore è andata a Matteo Trapanese, cantautore napoletano (classe 1999), noto per aver interpretato Paolo Raffone nel biopic “Je so pazzo” di Rai Cinema e per la sua collaborazione all'opera di Giovanni Vanacore esposta alla Biennale di Venezia nel 2022. La “Targa Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento è stata consegnata a Davide Amati, chitarrista e cantautore (Roma, 1998) cresciuto a Santarcangelo di Romagna, che si distingue per la sua versatilità tra testi intensi e sonorità estreme, anche hard rock.

Infine, Gabriele Spira, cantautore napoletano (classe 1998), ha ricevuto la “Targa Armando Corsi” come miglior musicista, apprezzato per la sua abilità nel fondere scrittura cantautorale con sonorità indie pop contaminate da funk e soul.

Collaborazioni e visibilità televisiva

La partnership con Soundreef, entità di gestione indipendente legittimata all’intermediazione del diritto d’autore, si è rinnovata anche quest'anno, mettendo a disposizione una borsa di studio in denaro per il vincitore. Il festival, istituito nel 2005, si è affermato come uno degli appuntamenti di riferimento per la nuova canzone d’autore italiana. Uno speciale televisivo dedicato a Umberto Bindi e all'evento andrà prossimamente in onda su Rai 3, garantendo ulteriore visibilità ai protagonisti dell'edizione 2026 e valorizzando il ruolo della manifestazione nel panorama musicale nazionale.

Il ruolo del Premio Bindi nella musica d'autore

Il Premio Bindi si conferma un concorso nazionale di primaria importanza per la canzone d'autore italiana, che si svolge annualmente a Santa Margherita Ligure. L’evento, intitolato al compianto cantautore Umberto Bindi e organizzato con il patrocinio del Comune, funge da significativo trampolino di lancio per i giovani artisti emergenti. La manifestazione si tiene tradizionalmente presso l’Anfiteatro Umberto Bindi, un luogo che onora la memoria dell’artista ligure e si è consolidato come punto di riferimento per la musica d'autore. Il concorso prevede una rigorosa selezione di finalisti provenienti da tutta Italia e l’assegnazione di riconoscimenti specifici per il miglior autore, arrangiamento e musicista, oltre al premio principale destinato al miglior cantautore o gruppo.