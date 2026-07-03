Il celebre capolavoro rinascimentale “La Battaglia dei Nudi” di Antonio del Pollaiolo sarà messo all’asta da Christie’s a Londra il prossimo 7 luglio 2026. Quest’opera, una monumentale incisione rinascimentale realizzata intorno al 1470, rappresenta un momento cruciale nella storia della grafica del Quattrocento ed è universalmente riconosciuta come una delle creazioni più significative dell’artista fiorentino. Il foglio che verrà battuto è uno dei pochissimi esemplari superstiti di questa straordinaria incisione, che misura circa 42 per 60 centimetri.

Christie’s ha evidenziato come questa incisione sia una delle testimonianze più rare e influenti dell’arte europea della seconda metà del XV secolo. L’opera, custodita per decenni in una collezione privata londinese, torna sul mercato dopo oltre quarant’anni, un evento che la stessa casa d’aste definisce una rarità assoluta. “La Battaglia dei Nudi” è particolarmente celebre per la sua potenza nella rappresentazione dei corpi maschili e per l’enorme influenza che ha esercitato su intere generazioni di incisori, a partire da maestri come Andrea Mantegna.

Il valore storico e artistico de “La Battaglia dei Nudi”

L’incisione di Antonio del Pollaiolo si distingue per la complessità della scena, che raffigura dieci combattenti nudi in azione.

Ogni muscolo e ogni posa sono resi con meticolosa attenzione anatomica, testimoniando un’avanzata sperimentazione grafica dell’epoca. L’opera segna un passaggio fondamentale verso una rappresentazione più realistica del corpo umano nell’arte rinascimentale. Gli specialisti di Christie’s sottolineano “la straordinaria rarità del foglio e l’impressionante livello tecnico raggiunto da Pollaiolo”, che è considerato tra i padri fondatori della grafica occidentale. La stima per l’aggiudicazione è molto elevata, data l’eccezionalità e l’integrità dell’esemplare offerto.

Pollaiolo: tecnica, influenza e fortuna critica dell’incisione

Antonio del Pollaiolo, attivo tra Firenze e Roma, è stato uno dei più importanti innovatori dell’arte italiana tra il Quattrocento e il Cinquecento.

La sua vasta attività artistica ha abbracciato pittura, scultura e, in particolare, l’incisione, disciplina in cui “La Battaglia dei Nudi” rappresenta l’apice della sua audacia espressiva e della sua ricerca tecnica. Nel corso dei secoli, il foglio ha affascinato storici e collezionisti; oggi ne esistono pochissimi esemplari, custoditi in musei di riferimento internazionale come il Metropolitan Museum di New York e il British Museum. L’arrivo di quest’opera sul mercato costituisce un evento di grande impatto per studiosi, collezionisti e operatori culturali di tutto il mondo.

Questa incisione è considerata un modello fondamentale per la diffusione delle nuove tecniche grafiche in tutta Europa.

La sua immagine iconica è frequentemente citata e esposta in mostre dedicate al Rinascimento fiorentino. La qualità dell’esemplare proposto da Christie’s, conservato in condizioni eccellenti, lo rende un protagonista assoluto dell’imminente asta, confermando il suo status di capolavoro del Quattrocento.