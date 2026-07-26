Il Bangarra Dance Theatre, rinomata compagnia australiana simbolo delle culture aborigene, ha ricevuto il prestigioso Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza 2026 a Venezia. Il riconoscimento, che celebra l'impegno nella memoria e nella valorizzazione della cultura indigena, è stato ritirato nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian da Stephen Page (direttore artistico 1991-2022) e Frances Rings (attuale direttrice artistica), alla presenza del presidente della Biennale e del direttore artistico del settore Danza.

L'Arte, la Memoria e il Valore Civile

Il Bangarra Dance Theatre trasforma oltre 65.000 anni di cultura aborigena in un linguaggio artistico contemporaneo, fondendo danza, musica, arti visive e poesia. I diciotto danzatori aborigeni creano spettacoli in dialogo con le comunità indigene e i loro anziani, narrando storie autentiche e custodendo la memoria collettiva. Riconosciuta come una delle maggiori formazioni artistiche australiane, la compagnia fa convivere tradizione e contemporaneità. Il suo lavoro è strumento di memoria, verità e riconciliazione, restituendo dignità alle culture indigene e promuovendo un dialogo tra popoli e generazioni. Il Leone d’Oro è stato assegnato nell’ambito del 20esimo Festival Internazionale di Danza Contemporanea, dove Bangarra ha presentato ‘Terrain’, coreografia di Frances Rings ispirata al Kati Thanda-Lake Eyre, esplorando il legame spirituale tra le Prime Nazioni e la terra.

La cerimonia si è conclusa con una lunga standing ovation per i diciotto danzatori, a testimonianza dell’impatto emotivo e sociale del loro percorso.

I Protagonisti: Stephen Page e Frances Rings

Stephen Page, dei popoli Quandamooka Nunukul/Ngugi e Yugambeh Munaldjali, ha guidato Bangarra per oltre trent’anni (1991-2022), firmando più di ventisette produzioni internazionali. Dal 2023, la direzione è passata a Frances Rings, coreografa pluripremiata della comunità Mirning dell’Australia Meridionale, che prosegue il lavoro di valorizzazione delle culture delle Prime Nazioni. Fondato nel 1989, il Bangarra Dance Theatre si conferma un punto di riferimento per la danza contemporanea e la memoria collettiva delle comunità aborigene australiane.