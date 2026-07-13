Torna finalmente nelle sale cinematografiche italiane “La casa dalle finestre che ridono”, l'horror cult diretto da Pupi Avati nel 1976, in una versione completamente restaurata. Questo capolavoro del brivido, riconosciuto negli anni come un punto di riferimento del genere sia a livello nazionale che internazionale, sarà proiettato per un periodo limitato di tre giorni: il 22, 23 e 24 luglio 2026. La riproposizione del film, che ha segnato una svolta significativa nella carriera di Avati e ha cementato la sua reputazione di autore originale nel panorama del cinema italiano, offre al pubblico una nuova opportunità di apprezzare l'opera grazie a un meticoloso progetto di ripristino e valorizzazione.

Il ritorno dell'opera è stato accolto con grande entusiasmo, evidenziando come “La casa dalle finestre che ridono” sia unanimemente considerato uno degli horror più distintivi e originali prodotti in Italia. La pellicola è caratterizzata da una profonda tensione psicologica e da ambientazioni claustrofobiche che, a distanza di decenni dalla sua uscita originale nel 1976, mantengono intatto il loro potere suggestivo. Spesso definito un “gioiello del brivido italiano”, il film viene ora riproposto in una versione digitalizzata che ne esalta la raffinata fotografia e le inconfondibili atmosfere cupe, rendendolo ancora più immersivo per gli spettatori.

La trama e il successo di un cult senza tempo

La narrazione del film segue Stefano, un restauratore di affreschi interpretato da Lino Capolicchio. Stefano riceve l'incarico di recuperare un antico dipinto all'interno di una chiesa situata in un piccolo e isolato villaggio della campagna emiliana. Tuttavia, il suo compito professionale si trasforma rapidamente in un'inquietante discesa in una serie di eventi misteriosi e perturbanti. L'uomo si ritrova coinvolto in una spirale di scoperte che lo conducono a svelare i segreti più oscuri di una comunità chiusa e profondamente spaventata. L'opera di Avati è celebre per la sua abilità nel fondere atmosfere gotiche con una narrazione contemporanea, riuscendo a conquistare sia la critica che il pubblico.

Il suo successo è dovuto alla capacità di generare tensione e inquietudine attraverso dettagli minuziosi, potenti suggestioni visive e una colonna sonora che è diventata essa stessa un elemento di culto.

Pupi Avati: l'eredità di un maestro e del suo capolavoro

Questa proiezione-evento riporta al centro dell'attenzione la figura di Pupi Avati, un autore prolifico che con i suoi numerosi successi ha saputo ridefinire i confini tra il realismo della provincia italiana e le atmosfere surreali tipiche del genere horror. Nel corso degli anni, “La casa dalle finestre che ridono” è stato oggetto di innumerevoli citazioni in rassegne e studi accademici dedicati al cinema di genere, e ha subito diverse digitalizzazioni.

Tuttavia, i promotori dell'iniziativa assicurano che questa sarà “l’occasione migliore per apprezzare il film nella sua versione più fedele e nitida”, offrendo un'esperienza visiva e sonora senza precedenti.

Il film, girato tra le suggestive province di Ferrara e Bologna, ha giocato un ruolo cruciale nel consolidare la reputazione di Avati come uno dei registi più versatili e capaci del cinema italiano. L'opera è oggi ampiamente studiata negli ambiti della storia del cinema e nei corsi universitari dedicati ai linguaggi audiovisivi, a testimonianza del suo impatto duraturo. Con questa nuova uscita nelle sale, il pubblico avrà la preziosa opportunità di riscoprire i tratti distintivi della poetica avatiana, immergendosi nuovamente nel clima inquietante e unico delle terre emiliane che fanno da sfondo a questo intramontabile horror cult.