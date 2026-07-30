La storica dimora di Gabriel García Márquez a Città del Messico, dove il premio Nobel visse per 39 anni fino alla sua morte nel 2014, chiuderà definitivamente al pubblico il prossimo 31 luglio 2026. L'annuncio è stato dato dalla nipote dello scrittore, Emilia García, che dal 2021 aveva promosso l'apertura della residenza. Nonostante l'intento di trasformare l'immobile in un museo e centro culturale, permettendo ai visitatori di accedere anche allo studio dove Márquez compose alcuni dei suoi capolavori, il progetto si è rivelato insostenibile.

La decisione di chiudere è dettata dalle difficoltà di gestione e manutenzione, i cui elevati costi non sono stati coperti nemmeno dall'introduzione di un biglietto d'ingresso di 400 pesos (circa 23 dollari).

Di conseguenza, non verranno realizzati i piani per convertire la lussuosa dimora, situata nell'esclusivo quartiere di Jardines del Pedregal, in uno spazio per circoli e laboratori di lettura. Emilia García ha descritto l'iniziativa come “un progetto complesso da gestire” che necessitava di “un socio o di uno sponsor”, sottolineando come la sostenibilità finanziaria sia stata l'ostacolo principale alla sua prosecuzione.

Il percorso della casa-museo di García Márquez

Dopo la scomparsa dello scrittore nel 2014, la casa fu oggetto di importanti lavori di ristrutturazione nel 2024, rimanendo chiusa per circa un anno. La riapertura, avvenuta nel 2025, aveva alimentato la speranza che la dimora potesse continuare a essere un punto di riferimento per turisti, lettori e studiosi interessati alla vita e all'opera di García Márquez.

Tuttavia, il progetto non ha raggiunto la stabilità necessaria per proseguire nel medio-lungo termine, nonostante l'opportunità offerta di visitare gli ambienti dove lo scrittore creò romanzi fondamentali della letteratura del Novecento.

L'immobile, situato in una delle zone più rappresentative e tranquille di Città del Messico, vedrà la cessazione delle iniziative didattiche legate alla lettura e dei progetti sociali che erano stati previsti per lo spazio. La chiusura segna la fine di un'esperienza che aveva offerto un accesso unico agli spazi privati e alla storia di uno dei più grandi autori del XX secolo.

Il futuro delle case museo in Messico

La conclusione dell'esperienza della casa di Gabriel García Márquez si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà che riguardano diverse istituzioni letterarie e artistiche nella capitale messicana.

Un caso emblematico è quello della Casa del Poeta Ramón López Velarde, che, dopo oltre trent'anni di attività culturale e promozione della poesia, è stata chiusa e riconvertita a scopi diversi dalla diffusione letteraria. Questa decisione ha suscitato una forte reazione nella comunità poetica locale e internazionale, evidenziando le sfide nel mantenere vivi i musei e le case di scrittori famosi senza un adeguato sostegno economico e istituzionale.

Nel caso della residenza di García Márquez, la gestione familiare e la mancanza di partnership esterne hanno pesato fortemente sulle sorti dell'iniziativa. Sebbene l'apertura avesse consentito la visita ad ambienti originali e la partecipazione a circoli di lettura, la casa, pur non più accessibile al pubblico, resterà un simbolo storico per il quartiere di Jardines del Pedregal, per la città e per gli appassionati della letteratura ispanoamericana.