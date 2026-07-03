La Cineteca di Bologna sarà protagonista all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con la presentazione di tre film restaurati nella sezione Venezia Classici. Le opere, che testimoniano l'impegno dell'istituzione nella conservazione del patrimonio cinematografico, sono 'Lo zio di Brooklyn' (1995) di Daniele Ciprì e Franco Maresco, 'La lunga notte del ’43' (1960) di Florestano Vancini e 'Brutti, sporchi e cattivi' (1976) di Ettore Scola.

Il restauro di 'Lo zio di Brooklyn', primo lungometraggio di Ciprì e Maresco, è stato curato dalla Cineteca in collaborazione con Filmauro presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.

Per celebrare il centenario della nascita di Florestano Vancini (24 agosto 1926), è stato presentato il recupero di 'La lunga notte del ’43', realizzato con Compass Film. Questo film, tratto da un racconto di Giorgio Bassani e sceneggiato anche da Pier Paolo Pasolini, segnò l’esordio di Vancini e vinse il Premio Opera Prima a Venezia nel 1960, con interpreti come Belinda Lee, Gabriele Ferzetti, Gino Cervi ed Enrico Maria Salerno. Infine, la Cineteca ha collaborato al restauro di 'Brutti, sporchi e cattivi' di Ettore Scola, con Nino Manfredi, un progetto congiunto con Surf Film e Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il ruolo della Cineteca di Bologna e la sezione Venezia Classici

La sezione Venezia Classici, curata da Alberto Barbera e Federico Gironi, presenta in anteprima mondiale i migliori restauri di capolavori cinematografici realizzati nell’ultimo anno da cineteche e istituzioni globali.

L’inclusione dei tre film restaurati dalla Cineteca di Bologna tra i 19 selezionati per il 2026 evidenzia il ruolo centrale dell’istituto bolognese nella conservazione e valorizzazione del cinema d’autore e delle opere italiane. La scelta di titoli di Daniele Ciprì e Franco Maresco, Florestano Vancini ed Ettore Scola riflette la varietà e l’importanza storica dei recuperi, spaziando dal noir alla commedia grottesca.

Accanto ai titoli italiani, la selezione Venezia Classici 2026 include opere di registi di fama mondiale come Luis Buñuel, John Cassavetes, Roberto Rossellini, Ernst Lubitsch e Andrzej Wajda. Questi restauri, realizzati dalle più importanti cineteche internazionali, sono fondamentali per tramandare il patrimonio audiovisivo e assicurare la fruizione delle opere originali alle future generazioni.

Storia e attività della Cineteca di Bologna

Fondata nel 1962, la Cineteca di Bologna si distingue come una delle principali istituzioni europee per la conservazione, il restauro e la promozione del patrimonio cinematografico. Il suo laboratorio, L’Immagine Ritrovata, è rinomato a livello globale per l'eccellenza dei suoi interventi, partecipando a progetti internazionali e recuperando numerosi capolavori. L’istituto gestisce anche la programmazione del Cinema Lumière e organizza annualmente il festival Il Cinema Ritrovato, dedicato ai film restaurati e ai classici.

La costante presenza della Cineteca di Bologna nelle maggiori manifestazioni internazionali, inclusa la Mostra del Cinema di Venezia, conferma il suo significativo impatto nel panorama culturale europeo.

L’impegno nella valorizzazione del cinema italiano si manifesta non solo nel meticoloso ripristino di opere di registi come Vancini, Scola, Ciprì e Maresco, ma anche nella promozione e nello studio interdisciplinare del linguaggio audiovisivo. Attraverso collaborazioni con altre cineteche, università e produttori, la Cineteca si afferma come un punto di riferimento per cinefili, studiosi e appassionati.