La Compagnia Unica dei Lavoratori Merci Varie del Porto di Genova, conosciuta affettuosamente come i camalli, ha celebrato un significativo anniversario della sua fondazione con l'inaugurazione di una mostra speciale. L'evento, allestito presso il prestigioso Galata Museo del Mare e tenutosi il 6 luglio 2026, ha visto la partecipazione di autorità, cittadini e importanti rappresentanti del mondo portuale. L'iniziativa ha voluto mettere in risalto il ruolo storico e l'influenza sociale che la Compagnia ha esercitato e continua a esercitare nel dinamico contesto genovese, ripercorrendo oltre un secolo di attività e impegno costante.

La mostra, intitolata "I camalli: una storia di lavoro e solidarietà", propone un percorso espositivo accuratamente curato che guida i visitatori attraverso le tappe fondamentali della Compagnia Unica, fondata nel lontano 1890. Attraverso una ricca selezione di fotografie d'epoca, preziosi documenti storici e autentici oggetti di lavoro, l'esposizione permette di esplorare l'evoluzione dell'attività portuale. Dalla movimentazione quotidiana delle merci alle complesse e spesso ardue lotte per i diritti dei lavoratori, la narrazione evidenzia il profondo legame tra la città di Genova e i suoi portuali, consacrando la figura del camallo come un vero e proprio simbolo di identità e appartenenza per l'intera comunità.

La Storia della Compagnia Unica: Un Secolo di Impegno nel Porto di Genova

La Compagnia Unica dei Lavoratori Merci Varie del Porto di Genova fu istituita nel 1890 con l'obiettivo primario di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori portuali e di assicurare loro condizioni di lavoro dignitose e sicure. Nel corso della sua lunga e complessa esistenza, la Compagnia ha affrontato numerosi momenti di profonda trasformazione e crisi, dimostrando una notevole capacità di adattamento ai continui cambiamenti tecnologici e alle nuove, sempre più complesse, esigenze del traffico merci. La mostra allestita al Galata Museo del Mare offre una panoramica dettagliata sulle principali tappe di questa storia, includendo le grandi mobilitazioni sindacali che hanno segnato il cammino dei camalli e il loro ruolo cruciale durante i difficili periodi di guerra e la successiva fase di ricostruzione, fondamentali per la ripartenza economica e sociale della città.

Il Galata Museo del Mare: Custode della Memoria Portuale

Il Galata Museo del Mare, strategicamente posizionato nel cuore del centro storico di Genova, si afferma come uno dei più importanti poli museali dedicati alla ricca storia marittima e portuale della città. Il museo ospita una vasta gamma di collezioni, sia permanenti che temporanee, che raccontano con dovizia di particolari la gloriosa tradizione marinara genovese. Un'attenzione speciale è rivolta alle intense attività del porto e alle figure emblematiche che ne hanno plasmato la storia e l'identità. Grazie alla proficua collaborazione con la Compagnia Unica, il museo offre ai suoi visitatori un'opportunità unica per approfondire la conoscenza del complesso mondo del lavoro portuale e per comprendere appieno l'importanza e il ruolo centrale dei camalli nella società genovese, ieri come oggi.