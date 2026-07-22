Il concerto di Alice, originariamente in programma per il 26 luglio 2026 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, è stato rinviato al 2 settembre 2026. La decisione si è resa necessaria a causa di motivi di salute dell’artista, la quale, colpita da una polmonite, deve osservare un adeguato periodo di convalescenza. Su indicazione dei medici, Alice è attualmente impossibilitata a viaggiare e a esibirsi dal vivo. L'evento si terrà nella medesima location, nell’ambito del Roma Summer Fest. L’organizzazione e l’artista hanno espresso le proprie scuse al pubblico per il disagio arrecato, ringraziando per la comprensione.

È possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro il 30 luglio per coloro che non potranno partecipare alla nuova data.

L’appuntamento, intitolato "Eri con me – Alice canta Battiato", rappresenta l’unica data dell’artista per il 2026. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data del 2 settembre, senza necessità di alcuna sostituzione. Per chi fosse impossibilitato a partecipare, le procedure di rimborso variano in base al canale di acquisto. Gli spettatori che hanno comprato i biglietti tramite TicketOne (sito, Call Center o Punti Vendita) dovranno seguire le indicazioni presenti sulla pagina dedicata online. Chi ha effettuato l’acquisto presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica dovrà recarsi direttamente al botteghino, munito del biglietto, per ottenere il rimborso.

La biglietteria è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 11:00 alle 20:00.

Un omaggio a Franco Battiato: “Eri con me – Alice canta Battiato”

La scelta di Alice di proporre "Eri con me – Alice canta Battiato" in questa unica data romana si inserisce nel contesto della ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato. Il celebre cantautore ha avuto una lunga e significativa collaborazione con Alice. Il concerto vedrà la partecipazione de I Solisti Aquilani e la direzione musicale al pianoforte di Carlo Guaitoli. Da questa proficua collaborazione artistica tra Alice e Guaitoli è scaturito, nel 2022, l’album omonimo "Eri con me", un’opera che raccoglie sedici brani storici di Battiato e che ha ricevuto un unanime apprezzamento da parte di critica e pubblico.

Questo omaggio musicale intende ripercorrere l’opera di Battiato attraverso l’interpretazione di una delle artiste a lui più vicine, offrendo al pubblico un’esperienza unica nella suggestiva cornice della Cavea. I Solisti Aquilani, riconosciuti come una formazione cameristica di riferimento nel panorama italiano, con la loro presenza conferiscono un carattere distintivo all’evento.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e il Roma Summer Fest

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si conferma come uno dei principali poli culturali e musicali della capitale. La sua offerta è caratterizzata da una programmazione internazionale e da spazi idonei a ospitare appuntamenti di grande richiamo.

La Cavea, concepita come un antico teatro all’aperto, accoglie ogni estate il Roma Summer Fest, una rassegna che porta nella Capitale artisti di fama nazionale e internazionale.

Negli ultimi anni, l’Auditorium ha registrato la partecipazione di migliaia di spettatori ai suoi eventi, grazie a una proposta artistica ampia che abbraccia molteplici generi musicali e che include la valorizzazione di tributi a grandi figure della musica italiana, come in questa specifica occasione. La presenza di Alice nel cartellone del festival evidenzia l’attenzione per progetti di rilievo e per gli omaggi ad autori che hanno profondamente segnato la storia musicale del nostro Paese.