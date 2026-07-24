A Firenze, a 82 anni dalla scomparsa del comandante partigiano Aligi Barducci, noto come "Potente", è stata ritrovata la sua divisa militare, indossata prima dell’8 settembre 1943 come ufficiale del Regio Esercito. Questo cimelio storico sarà svelato l’11 agosto, in concomitanza con le celebrazioni per la Liberazione della città, durante un evento a Villa Vogel. Il ritrovamento è il risultato di un percorso lungo e articolato, che ha richiesto decenni di passaggi e accurate verifiche.

L’uniforme fu acquistata casualmente negli anni Ottanta al mercatino delle Pulci di piazza dei Ciompi da un acquirente anonimo.

In tempi più recenti, è stata venduta a Niccolò Tognarini, figlio di Ivano Tognarini, già direttore dell’Istituto storico della Resistenza della Toscana. Tognarini, incuriosito da un annuncio su una rivista di storia militare, decise di acquistarla. La ricostruzione della storia di questo prezioso capo d’abbigliamento, di grande importanza storica per le vicende della Resistenza, è stata avviata anche grazie a una richiesta di chiarimenti del primo acquirente. Quest’ultimo aveva notato le mostrine del X Reggimento Arditi del Regio Esercito, un’unità d’élite, abbinate a un berretto da sottotenente del 67/o Reggimento di fanteria. Un’ulteriore indicazione cruciale emerse dall’etichetta dei pantaloni, dove compariva la scritta "Alici Barducci", con un refuso nel nome.

La meticolosa ricostruzione e le verifiche sull’autenticità dell’uniforme

Per verificare la provenienza della divisa, Niccolò Tognarini contattò lo Stato maggiore dell’Esercito. Le ricerche confermarono che Aligi Barducci aveva effettivamente militato nel 67/o Reggimento di fanteria prima di passare agli Arditi. Tognarini rintracciò l’inserzionista e finalizzò l’acquisto dell’uniforme, che, come da lui stesso raccontato, era stata "comprata al mercato delle Pulci di piazza dei Ciompi". La conferma definitiva dell’identità del proprietario giunse grazie a un’altra etichetta rinvenuta all’interno dell’uniforme, recante la dicitura: "F. Cattaneo Firenze, sig, data" e, aggiunta a mano, "Barducci, 27 V 42".

La presenza del cognome del futuro comandante partigiano e il riferimento a una nota sartoria fiorentina permisero un collegamento inequivocabile con Barducci. Questa certezza fu ulteriormente rafforzata dal ritrovamento di una fotografia di Barducci in divisa, custodita presso lo studio fotografico Ditta Schemboche di Borgo Ognissanti a Firenze, eliminando ogni dubbio.

Aligi Barducci: il suo ruolo cruciale nella Resistenza fiorentina

Dopo l’8 settembre 1943, Aligi Barducci rifiutò di combattere al fianco delle forze tedesche. Rientrato a Firenze il 3 ottobre, depose la divisa militare e si unì attivamente alla Resistenza, emergendo rapidamente come una delle figure più influenti della lotta partigiana in città, adottando il nome di battaglia "Potente".

Barducci si distinse per la sua capacità organizzativa, strutturando le fila della Resistenza fiorentina con criteri adeguati e fornendo un contributo determinante alle operazioni per la liberazione della città. La sera dell’8 agosto, mentre si dirigeva verso il distretto militare di piazza Santo Spirito, fu tragicamente ferito dallo scoppio di una granata di mortaio. Il giorno seguente, all’età di soli 31 anni, morì presso l’ospedale di Greve in Chianti, località già liberata dagli Alleati.

La memoria di Aligi Barducci perdura come quella di un leader esemplare, capace di guidare la Resistenza fiorentina nei momenti più critici dell’insurrezione e della successiva liberazione. La sua storia e il suo contributo fondamentale alla lotta contro l’occupazione nazifascista e per la libertà di Firenze sono ampiamente documentati, testimoniando il suo coraggio e la sua dedizione.