Il concerto di Ultimo all’Università di Roma Tor Vergata, intitolato ‘La Favola per Sempre’, ha segnato un primato per la musica dal vivo in Italia. Con 250 mila spettatori e un’area di 150 mila metri quadrati, l’evento si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di ricerca, innovazione e formazione. L’ateneo, sotto la guida del rettore Nathan Levialdi Ghiron, ha utilizzato l’imponente manifestazione come caso di studio per sviluppare attività di ricerca sulle tecnologie applicate ai grandi eventi, coinvolgendo attivamente studenti, docenti e aziende del settore.

Il concerto: laboratorio di ricerca e innovazione

L’iniziativa ha offerto un’opportunità unica per analizzare in tempo reale le complesse dinamiche organizzative e tecnologiche di un evento di tale portata. Il campus universitario è diventato un laboratorio a cielo aperto, testando e implementando soluzioni innovative per la gestione della sicurezza, la propagazione del suono e la logistica. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di mettere in pratica competenze avanzate, focalizzandosi su tecnologie audio e sistemi di monitoraggio, cruciali per garantire un’esperienza di alta qualità a tutti i partecipanti.

Benefici per l'ateneo e la comunità

La stretta collaborazione tra l’organizzazione del maxi-evento e l’università ha stimolato un dialogo proficuo tra il mondo accademico e quello degli eventi live.

Gli studenti hanno avuto la preziosa occasione di confrontarsi direttamente con professionisti del settore e di partecipare attivamente a un progetto di grande rilevanza pratica e teorica. Questa esperienza ha ulteriormente rafforzato il ruolo dell’ateneo come polo di innovazione e formazione, evidenziando la sua capacità di affrontare sfide complesse e di proporre soluzioni all’avanguardia per la gestione di manifestazioni culturali di grande impatto.

Ultimo: carriera e successo

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è un cantautore romano classe 1996. Dopo aver mosso i primi passi nella scena musicale indipendente, ha raggiunto la notorietà nel 2018 con la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Da quel momento, la sua ascesa è stata rapida: i suoi testi, spesso incentrati sui temi del riscatto personale e della determinazione, hanno conquistato un vasto pubblico. Negli ultimi anni, Ultimo ha collezionato numerosi sold out negli stadi, consolidando un legame profondo con la sua community di fan e affermandosi come uno degli artisti più seguiti e influenti nel panorama musicale nazionale.