Il Teatro La Fenice di Venezia celebra Ennio Morricone con il concerto-evento “Morricone Night. Suite veneziana”, in scena domenica 5 luglio 2026 alle ore 21 in Piazza San Marco. L'omaggio vedrà la partecipazione dei familiari del compositore – il figlio Giovanni e Maria Travia Morricone – e di numerose personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e delle istituzioni.

Ospiti e presenze istituzionali

La serata vedrà la partecipazione di un ricco parterre. Tra i nomi confermati: Caterina Caselli (consigliera della Fondazione Morricone), il produttore discografico Filippo Sugar; le showgirl e attrici Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Sabrina Salerno e Marco Paolini; la campionessa Deborah Compagnoni; lo psichiatra Paolo Crepet; Piero Martin, Alessandro Marzo Magno, Michela Signori, Alessandro Rosa, Enrico Monti, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Matteo Strukul e Silvia Gorgi.

Per le istituzioni: il sindaco di Venezia Simone Venturini, il vicepresidente della Regione Veneto Lucas Pavanetto, il prefetto Darco Pellos e il questore Antonio Sbordone.

Il programma e la direzione artistica

Il maestro Kevin Rhodes dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice, con il soprano Sara Cortolezzis e gli attori Luca Barbareschi e Cesare Bocci. Alfonso Caiani sarà maestro del coro. Il programma omaggerà il “Morricone più nascosto”, con brani quali “Canone Inverso”, “Conradiana da Nostromo” e “Nuovo Cinema Paradiso”. Seguirà la “Cantata per l’Europa”, eseguita in pubblico dopo oltre vent’anni, articolata in tre movimenti su testi di pensatori europei. La serata proseguirà con suite da celebri colonne sonore: “The Hateful Eight”, “Jona che visse nella balena”, “Il clan dei siciliani”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e “Mission”.

Trasmissione e acquisto biglietti

L’evento sarà trasmesso in differita su Rai5 giovedì 9 luglio alle 21:20 e in streaming su RaiPlay. Promosso dalla Fondazione Teatro La Fenice con Rai Cultura, SZ Sugar, CAM Sugar, Casa Ricordi e Fondazione Ennio Morricone, l'evento gode del sostegno di Intesa Sanpaolo. I biglietti (intero € 30-220, ridotto € 30-170) sono acquistabili presso le biglietterie del Teatro La Fenice, Venezia Unica, telefonicamente e online.