Il Teatro La Fenice di Venezia si prepara per un nuovo, prestigioso appuntamento internazionale, portando il suo storico allestimento de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini al 74º Ljubljana Festival. Questo impegno, in programma il 15 e 16 luglio 2026 sul palcoscenico della Cankarjev dom di Ljubljana, rappresenta l'ultima tappa delle masse artistiche veneziane prima della pausa estiva. La partecipazione al festival sloveno corona una tournée internazionale che ha già visto il celebre teatro esibirsi a Barcellona, Amburgo, in Corea del Sud e a Osaka, rafforzando la sua vocazione di ambasciatrice della cultura musicale italiana nel mondo.

L'allestimento del capolavoro rossiniano è curato dalla regia di Bepi Morassi, con scene e costumi firmati da Lauro Crisman. La direzione musicale è affidata a Renato Palumbo, che guiderà l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice. Il cast vanta interpreti di spicco nei ruoli principali: Dave Monaco sarà il conte d’Almaviva, Omar Montanari vestirà i panni di Bartolo, Josè Maria Lo Monaco interpreterà Rosina e Vincenzo Taormina sarà Figaro. Completano il cast Francesco Milanese nel ruolo di Basilio, William Corrò come Fiorello e Giovanna Donadini come Berta.

Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro La Fenice, ha sottolineato l'importanza di questa tournée come un'occasione per il teatro di confermare la propria missione di promotore della cultura musicale italiana a livello globale.

Il Ljubljana Festival è riconosciuto come una delle più autorevoli rassegne estive europee, capace di attrarre a Ljubljana i maggiori artisti e le più prestigiose istituzioni internazionali dello spettacolo dal vivo. L'evento rappresenta anche un'opportunità significativa per consolidare il dialogo culturale tra Italia e Slovenia attraverso il linguaggio universale della musica.

Il Barbiere di Siviglia: un'opera senza tempo

Lo storico allestimento veneziano sarà presentato in lingua italiana, con sovratitoli in sloveno e inglese, per garantire la massima fruizione internazionale dell’opera. La scelta de Il Barbiere di Siviglia per questa tournée non è casuale: la commedia musicale di Rossini, celebre per le sue melodie memorabili e il ritmo vivace, è tra le opere più rappresentative della tradizione belcantistica italiana e continua a riscuotere grande successo tra il pubblico europeo.

L'opera fu composta da Gioachino Rossini in meno di tre settimane e, alla sua prima nel 1816, era intitolata “Almaviva, o sia L’inutile precauzione” per evitare sovrapposizioni con la versione precedente di Paisiello. L'aria di Figaro “Largo al factotum” è diventata un'icona, celebre anche per le sue apparizioni in contesti animati.

Per il pubblico di Ljubljana, l'evento prevede servizi aggiuntivi: i possessori dei biglietti potranno usufruire di corse gratuite sugli autobus urbani nelle due ore precedenti e successive allo spettacolo. Sono inoltre disponibili accorgimenti per l'accessibilità dei visitatori con mobilità ridotta, riflettendo l'attenzione degli organizzatori verso l'accoglienza e l'inclusività.

Il Teatro La Fenice: eccellenza lirica nel mondo

Il Teatro La Fenice è universalmente riconosciuto come una delle principali istituzioni liriche internazionali, simbolo dell'identità operistica italiana e testimone della ricca storia musicale veneziana. Fondato alla fine del XVIII secolo, e più volte ricostruito dopo incendi, ha sempre mantenuto il suo ruolo di riferimento per la scena musicale europea e mondiale. Nel corso della sua storia, ha ospitato le prime assolute di numerosi capolavori del repertorio operistico, incluso Il Barbiere di Siviglia, rappresentato a Venezia già pochi anni dopo la sua prima romana. La Fenice ha saputo promuovere sia la tradizione che l'innovazione, attraverso tournée all'estero e progetti di cooperazione culturale con i maggiori festival.

Il Ljubljana Festival si conferma una delle rassegne più autorevoli del calendario europeo, attirando nella capitale slovena artisti e istituzioni di prestigio. L'arrivo della Fenice e del suo storico allestimento rossiniano si inserisce in una lunga tradizione di scambi culturali tra Italia e Slovenia, rinnovando il dialogo tra realtà musicali e pubblico internazionale attraverso la forza universale del repertorio lirico.