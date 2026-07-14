Il Teatro La Fenice di Venezia annuncia un significativo avvicendamento alla guida del proprio Coro. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha ufficialmente presentato agli artisti la nuova maestra, Elena Pierini, che assumerà l’incarico a partire dall’inizio di settembre. Questo passaggio segna un momento di profonda gratitudine e di nuovi stimoli artistici per la Fondazione, salutando Alfonso Caiani, il cui mandato si è concluso dopo aver diretto la compagine vocale in due distinti periodi: dal 2008-2009 e poi dal 2021 a oggi.

Il mandato di Alfonso Caiani e il nuovo incarico a Bari

Il sovrintendente Colabianchi ha espresso un sentito e accorato ringraziamento ad Alfonso Caiani per l’eccellente lavoro svolto. Sotto la sua guida attenta, appassionata e di altissimo profilo professionale, il Coro del Teatro La Fenice ha non solo confermato ma anche accresciuto il proprio prestigio. Ha affrontato con straordinaria qualità repertori complessi, come i Carmina Burana di Carl Orff (eseguiti in Piazza San Marco sotto la direzione di Fabio Luisi nel 2022), l’Otello di Verdi (inaugurazione della Stagione 2024-2025, diretto da Myung-Whun Chung) e il Wozzeck di Alban Berg (2025, sotto la direzione di Markus Stenz). La sua preparazione ha permesso al Coro di consolidare una presenza stabile anche fuori sede, partecipando a produzioni sinfoniche e operistiche di alto profilo in Italia e all’estero.

Dopo cinque anni di impegno e proficuo lavoro con il Coro della Fenice, Alfonso Caiani intraprende ora una nuova e prestigiosa avventura professionale. Sarà il nuovo maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, con un contratto quadriennale. L’annuncio è stato dato dal sovrintendente del Petruzzelli, Nazzareno Carusi, che ha definito Caiani "uno dei maggiori direttori corali di oggi", sottolineando i suoi trent’anni d’esperienza in importanti istituzioni liriche. Nato a Busto Arsizio, Caiani si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in composizione, direzione d’orchestra, direzione di coro e polifonia vocale, e ha vinto il primo premio Ennio Morricone per la Musica per film all’Accademia Chigiana di Siena.

Caiani si è detto profondamente colpito dal progetto artistico di Carusi, accogliendo con entusiasmo l'invito a partecipare allo sviluppo del prestigioso teatro barese.

Elena Pierini: esperienza internazionale e nuovi traguardi

Il Teatro La Fenice dà contestualmente il benvenuto alla maestra del Coro Elena Pierini, già stimata per la sua solida esperienza internazionale e la sua profonda sensibilità interpretativa. Musicista e direttrice di coro, nata a Firenze, si è formata in pianoforte, percussioni e canto, collaborando fin dagli esordi con alcuni dei più importanti direttori d’orchestra e teatri italiani. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti e il conseguimento del Master in Direzione Corale, ha sviluppato una prestigiosa carriera internazionale in Europa e negli USA, lavorando in importanti istituzioni liriche e sinfoniche.

Dal 2018 è Direttrice del Coro del Landestheater Linz; nel 2024 è stata invitata al Teatro Lirico di Cagliari e nel 2025 all’Oper Leipzig, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama operistico internazionale.

Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha commentato l’avvicendamento: "Salutare un professionista come Alfonso Caiani è un atto di profonda gratitudine per quanto ha saputo dare alla nostra istituzione e ai nostri artisti. Al contempo, è con viva emozione e fiducia che accogliamo la maestra Pierini. Siamo certi che la sua dedizione e il suo talento sapranno guidare il nostro straordinario Coro verso nuovi, esaltanti traguardi artistici, nel segno della continuità e dell’eccellenza che contraddistinguono la Fenice".

Il primo appuntamento ufficiale che vedrà Elena Pierini alla testa del Coro del Teatro La Fenice sarà la produzione di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, in scena al Teatro Malibran a partire dal 18 settembre.