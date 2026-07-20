La celebre pellicola d’animazione “La gabbianella e il gatto”, capolavoro di Enzo D’Alò tratto dal romanzo di Luis Sepúlveda, celebra i suoi trent’anni con la presentazione della versione restaurata. L’evento si è tenuto il 19 luglio 2026 al Giffoni Film Festival, nella Sala Lumière, e ha visto il film, originariamente campione d’incassi a Natale 1998, tornare a nuova vita. Il restauro in 2K, curato dai laboratori Cine Lab Services di Roma e sostenuto da Mediaset Infinity, rende l’opera disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 20 luglio.

Il regista, presente all’evento, ha sottolineato come il messaggio universale del film sia ancora di grande attualità. «“La gabbianella e il gatto” – ha dichiarato – da trent’anni racconta di solidarietà, amicizia, inquinamento, rispetto della diversità e comprensione di chi non è come noi. I suoi contenuti sono drammaticamente attuali e, trattati attraverso ‘animaletti’ e ‘disegnini’, toccano il cuore delle persone, contribuendo alla crescita di bambini e adulti. Rivederlo oggi sul grande schermo è una gioia immensa, come ritrovare un vecchio amico che ha ancora moltissimo da raccontarci». La nuova versione restituisce la luminosità, la ricchezza dei colori e la qualità visiva dell’originale, valorizzando la raffinatezza del disegno animato e l’emotività della colonna sonora, firmata da David Rhodes e arricchita dai contributi di Samuele Bersani, Ivana Spagna, Gaetano Curreri, Antonio Albanese e Leda Battisti.

Il restauro e il ritorno della Gabbianella sullo schermo

Il restauro digitale, realizzato con tecnologie di ultima generazione, ha permesso di aggiornare immagine e sonoro di un film che occupa un posto unico nella storia dell’animazione italiana. D’Alò ha precisato che l’obiettivo non era sostituire la pellicola amata dal pubblico, ma restituirle vitalità, affinché possa continuare a emozionare chi la porta nel cuore e incontrare nuove generazioni. L’anteprima ha riscosso notevole entusiasmo presso la sezione Elements +3 del festival, coinvolgendo bambini e le loro madri, cresciute a loro volta con il messaggio della Gabbianella.

Il regista ha inoltre ricordato la figura di Luis Sepúlveda, autore della storia: «Sepúlveda è stato un autore speciale, capace di raccontare nei suoi romanzi – anche quelli più drammatici – la propria sensibilità e il suo impegno sociale.

Quando ha scelto di rivolgersi ai più giovani, è riuscito a trasmettere emozioni e valori universali attraverso protagonisti animali, impegnati per la giustizia». D’Alò ha evidenziato come le moderne tecniche digitali abbiano reso il film ancora più vivido, senza snaturarne lo spirito. «Questa nuova versione rigenerata ci ha permesso di tornare al film con occhi nuovi, lavorando su colore e sonoro con strumenti digitali che all’epoca non esistevano. È stato come riaprire una finestra su un mondo che conoscevamo bene, ma che oggi può respirare con una luce e una profondità inedite».

Storia, valori e attualità di un classico dell’animazione

“La gabbianella e il gatto” narra la storia di Zorba, il gatto che promette a una gabbiana morente di prendersi cura del suo uovo e di insegnare a volare alla piccola Fortunata.

Cresciuta tra i gatti, Fortunata affronta pericoli e scopre la propria identità. Il doppiaggio italiano del personaggio di Zorba fu affidato a Carlo Verdone. Il film tocca temi fondamentali come l’accoglienza, la diversità e l’ambiente, in una parabola adatta ad adulti e bambini, intrisa di solidarietà e impegno morale.

All’epoca della sua uscita, il film di D’Alò divenne il più grande successo del box office italiano per un’opera d’animazione, con un incasso di circa 12 miliardi di lire (equivalenti a oltre dieci milioni di euro attuali), confermando la sua forza espressiva e il valore culturale. Il successo duraturo è dovuto anche a una colonna sonora intensa e coinvolgente e alla capacità della storia di parlare alle famiglie attraverso le generazioni.

D’Alò, dialogando con i ragazzi in sala, ha aperto al futuro citando la centralità dell’“anima” per l’animazione, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia, e ha accennato all’idea – attualmente solo ipotizzata – di realizzare un’opera cinematografica dal suo romanzo “Oceani di carta”. La proiezione e il restauro celebrano trent’anni di un film che ha saputo restare vivo nel tempo e continua a commuovere il pubblico di ogni età.