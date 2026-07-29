La Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino (Gam) è tra i vincitori della quindicesima edizione (2026) dell’Italian Council, il programma della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che sostiene la promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo. Questa edizione del bando, avviata il 13 febbraio 2026 con uno stanziamento di 2,7 milioni di euro, mira a valorizzare e promuovere artisti, curatori e critici italiani a livello globale. Il riconoscimento ottenuto dalla Gam rientra nella sezione dedicata alla promozione internazionale e consentirà la realizzazione di una significativa produzione editoriale.

Il finanziamento è destinato alla pubblicazione del volume monografico bilingue "Alessandro Pessoli. Balancing Soul – Anima equilibrista", edito da Edizioni Corraini e curato da Elena Volpato, con book design di Chiara Costa. Il libro rappresenta il più esaustivo studio sull’opera di Alessandro Pessoli, artista italiano di rilievo internazionale. Ripercorre oltre trentacinque anni di ricerca attraverso più di duecento lavori, tra dipinti, sculture, disegni e animazioni. Cinque saggi critici, firmati da Elena Volpato, Jennifer Higgie, Pietro Rigolo, Giuseppe Frangi ed Eva Fabbris, approfondiscono tematiche centrali del lavoro dell’artista: il dialogo con la storia dell’arte, la riflessione sul sacro, le metamorfosi dell’immagine e i rimandi alla cultura visiva contemporanea.

Concepito come volume di riferimento per lo studio dell’opera di Pessoli, il progetto contribuirà anche all’aggiornamento del suo archivio.

Presentazioni internazionali del progetto editoriale

La pubblicazione sarà presentata nel 2027 in importanti sedi internazionali, tra cui il Camden Art Centre di Londra, il Centre Pompidou Metz in Francia e il Mac/Ccb – Museum of Contemporary Art and Architecture Centre presso il Belém Cultural Centre di Lisbona. Sono inoltre previsti due appuntamenti in Italia: alla Gam di Torino e all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove Alessandro Pessoli ha completato la sua formazione. Questo conferma la vocazione dell’Italian Council a promuovere l’arte italiana contemporanea in un contesto globale, favorendo la creazione di reti e collaborazioni con istituzioni di prestigio.

L’Italian Council è aperto a enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, sia italiani che stranieri, inclusi musei, università, fondazioni e associazioni culturali. Possono presentare proposte per la produzione di nuove opere di artisti viventi con cittadinanza italiana o fiscalmente residenti in Italia, la loro promozione internazionale e l’ingresso nelle collezioni pubbliche. Per le iniziative selezionate, il programma prevede un contributo fino all’80% del costo complessivo, con attività da realizzarsi tra il 1° luglio 2026 e il 31 agosto 2028. Oltre alle produzioni editoriali, il bando sostiene mostre monografiche all’estero, partecipazioni a manifestazioni e rassegne internazionali, incarichi curatoriali e percorsi di residenza e studio fuori dall’Italia.

La Gam di Torino e il suo ruolo nell’arte contemporanea

La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino si conferma tra le principali istituzioni italiane dedicate alla ricerca, promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. Fondata alla fine dell’Ottocento, ospita una delle collezioni pubbliche più rilevanti in Italia, con nuclei di opere che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’installazione. Negli ultimi decenni, la Gam ha intensificato i progetti di carattere internazionale, accogliendo mostre temporanee di artisti di rilievo e promuovendo attività di ricerca e catalogazione delle collezioni, anche grazie alla partecipazione a programmi come l’Italian Council.

Il supporto ricevuto rafforzerà il ruolo della Gam come piattaforma di riferimento per la produzione e la riflessione sull’arte contemporanea italiana, valorizzando professionisti e artisti attivi a livello internazionale. Il progetto editoriale dedicato ad Alessandro Pessoli, figura di spicco della scena artistica, rappresenta un’importante occasione di studio e diffusione per i suoi oltre trentacinque anni di carriera e un significativo momento di confronto con il pubblico nazionale e internazionale nelle diverse sedi di presentazione.