La 66ª edizione del Globo d’Oro, premio assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, ha visto trionfare La Grazia di Paolo Sorrentino come Miglior film. La cerimonia, svoltasi il 1 luglio 2026 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, ha confermato il successo del film di Sorrentino, già reduce da otto Nastri d’argento. A Toni Servillo, interprete principale, è stato conferito il premio come Miglior attore.

Il Gran Premio della Stampa Estera è andato a Monica Guerritore, mentre il Premio alla Carriera a Gabriele Salvatores. Le responsabili del Globo d’Oro, Francesca Biliotti e Constanze Templin, hanno evidenziato un cinema “capace di sorprendere per qualità, varietà di linguaggi e forza narrativa”.

Premiati anche: Giovane Promessa a Justin De Vivo per il ruolo di Willy Monteiro Duarte in 40 Secondi; Migliore Regia a Vincenzo Alfieri per 40 Secondi; Migliore Opera Prima a Gioia mia di Margherita Spampinato; Migliore Attrice a Barbara Ronchi per Elisa.

Altri Riconoscimenti

Il Globo d’Oro 2026 ha valorizzato diverse opere del cinema italiano contemporaneo. Il Dio dell’Amore di Francesco Lagi ha vinto come Migliore commedia e per la Migliore colonna sonora (Stefano Bollani). La Migliore sceneggiatura è andata a Giuliano Scarpinato, Benedetta Mori, Chiara Tripaldi e Nicolangelo Gelormini per La Gioia. La Migliore Fotografia a Daria D’Antonio per Primavera.

Per le produzioni televisive, la Migliore serie è stata Portobello di Marco Bellocchio.

Nei documentari, Valerio Ciriaci si è distinto con Oltre il silenzio su Elvira Notari. Il Miglior cortometraggio è stato assegnato a Jusqu’au prochain souffle di Andrea Di Salvatore.

Globo Verde e Impegno Ambientale

Rinnovando l’attenzione alle grandi sfide del presente, il Globo d’Oro ha conferito il Globo Verde – alla sua seconda edizione – a L’estate dell’orsa maggiore di Andrea D’Ambrosio, opera che unisce qualità cinematografica e sensibilità ambientale. La manifestazione mantiene il suo ruolo di spazio privilegiato per opere che interpretano la realtà.

La cerimonia, condotta da Betty Senatore, ha riunito a Roma stampa estera, artisti e professionisti, consolidando il Globo d’Oro come appuntamento autorevole della stagione cinematografica italiana. Tra i numerosi finalisti figuravano anche Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Valeria Golino e Saul Nanni, a testimonianza della varietà e del talento nazionale.