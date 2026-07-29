La Madonna con Bambino e due putti, conosciuta come Madonna delle Muneghette e attribuita a Jacopo Sansovino (1486-1570), è stata sottoposta a un complesso restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. L'opera, di proprietà dell'Istituto di Ricovero ed Educazione di Venezia (IPAV), sarà esposta al pubblico dal 30 luglio al 30 settembre nel museo fiorentino dell'Opificio, per poi fare ritorno nella città lagunare. L'intervento, finanziato dalla Fondazione Venetian Heritage, si inserisce nella rassegna “Caring for Art. Restauri in mostra” e restituisce alla scultura il suo antico splendore.

Realizzata con una tecnica innovativa per l'epoca, che prevedeva strati di tela, gesso e parti in cartapesta, la scultura rappresenta una rara testimonianza della sperimentazione di Sansovino con i materiali. Ritrovata negli anni Settanta del secolo scorso nel Pensionato delle Muneghette a Venezia, l'opera versava in condizioni di grave degrado, con problemi strutturali e lacune che ne avevano compromesso la leggibilità. Il recente intervento, svelato il 29 luglio 2026 a Firenze, ha visto la sinergia dei laboratori dell’Opificio specializzati in sculture lignee policrome, materiali ceramici, plastici e vitrei, supportati da indagini diagnostiche. Il processo ha incluso la ricostruzione di elementi mancanti tramite scansione e stampa 3D, il ripristino della corretta inclinazione e l'implementazione di un innovativo sistema di sostegno interno.

L'interpretazione umanissima di Sansovino

Emanuela Daffra, soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, ha evidenziato come Jacopo Tatti, noto come Sansovino, abbia offerto un'interpretazione “insieme raffinata e umanissima” del tema della Madonna con Bambino. L'artista, ispirandosi alla Vergine di Donatello per l'altare del Santo a Padova, ha infuso nella sua opera una maternità più immediata: “Nel trattenere il figliolo, si piega materna a proteggerlo e a guardare i fedeli”. Per restituire questo movimento, è stato cruciale sostituire il supporto interno e risarcire le parti mancanti alle figure, mantenendo invece le lacune che rivelano la peculiare tecnica esecutiva.

Considerata dagli studiosi una delle rare testimonianze della prima attività veneziana di Sansovino, la scultura aveva già subito un primo restauro negli anni Settanta, che tuttavia aveva risolto solo parzialmente le problematiche strutturali.

Il nuovo intervento ha permesso di restituire al gruppo scultoreo la sua forza espressiva originale, preservando al contempo le tracce della sua difficile storia conservativa.

Collaborazioni per la valorizzazione del patrimonio

La Madonna con Bambino e due putti è di proprietà dell’IPAV (Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane), che ne ha affidato la tutela e la valorizzazione in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Fondazione Venetian Heritage. Quest'ultima, attivamente impegnata nella promozione del patrimonio artistico veneziano, ha finanziato l'intero progetto di restauro. Il contributo è stato reso possibile anche grazie a una donazione di Eduardo A. Braniff, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, e al supporto tecnico di ARTE Generali e Arterìa.

Questo importante lavoro di recupero si inserisce in un più ampio programma di interventi su beni artistici veneziani, promossi dalle stesse istituzioni. Dopo l'esposizione a Firenze, la scultura sarà trasferita a Venezia, dove è prevista la sua esposizione permanente presso la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro. Questo rientra negli interventi sostenuti da Venetian Heritage, che comprendono anche un programma di riallestimento e valorizzazione della collezione museale.

Jacopo Sansovino si trasferì a Venezia dopo il sacco di Roma del 1527, divenendo rapidamente una figura centrale della scultura e dell'architettura lagunare. La Madonna delle Muneghette, espressione della sua attività in quel periodo, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di rilancio del patrimonio storico veneziano, reso accessibile al pubblico grazie alla sinergia di diversi enti e all'eccellenza dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.