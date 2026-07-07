Ermanno Scervino, lo stilista e fondatore dell'omonima maison di alta moda, ha recentemente delineato la sua visione del lusso contemporaneo, affermando che «il vero lusso oggi è un prodotto che ha un'identità forte». Questa dichiarazione, rilasciata durante un significativo incontro tenutosi a Firenze, ha posto l'accento sul valore intrinseco della produzione locale e dell'artigianalità come pilastri irrinunciabili per distinguersi con successo nel panorama globale del settore. Scervino ha enfatizzato il ruolo cruciale della Toscana, regione che rappresenta per il marchio un punto di riferimento indiscusso per la qualità e la creatività, elementi distintivi che hanno plasmato l'essenza del brand fin dalle sue origini.

L'identità distintiva e la manifattura toscana al cuore del brand

Lo stilista ha approfondito come la resilienza e la forza del suo marchio risiedano proprio nella capacità di preservare una forte identità, anche di fronte alle dinamiche e alle continue trasformazioni del mercato globale. «Il lusso vero è quello che si riconosce subito, che non ha bisogno di spiegazioni», ha ribadito Scervino, evidenziando l'importanza strategica di un investimento costante nella qualità dei materiali e nell'estrema cura dei dettagli. La maison Ermanno Scervino ha scelto con determinazione di mantenere l'intera produzione nel cuore della Toscana, una decisione che non solo valorizza il territorio e le sue inestimabili competenze artigianali locali, ma che permette anche al brand di offrire creazioni uniche, immediatamente riconoscibili e perfettamente allineate alle aspettative di una clientela internazionale sempre più esigente e sofisticata.

Espansione retail e rafforzamento della presenza globale

La strategia di Ermanno Scervino non si limita alla filosofia del prodotto, ma si estende con vigore allo sviluppo e al potenziamento della propria rete retail. Il marchio mira a consolidare la sua presenza nei principali mercati internazionali attraverso l'apertura di nuove boutique e un'attenta valorizzazione dell'esperienza di acquisto per il cliente. La maison si avvale di una distribuzione altamente selezionata, che include flagship store posizionati in città strategiche a livello mondiale e una significativa presenza all'interno dei più prestigiosi department store di fascia alta. L'obiettivo primario di questa espansione è quello di garantire ai clienti un contatto diretto e autentico con la profonda identità del brand e con l'eccellenza ineguagliabile dei prodotti interamente realizzati in Toscana.

In sintesi, la filosofia distintiva di Ermanno Scervino si fonda su una sinergia armoniosa tra tradizione artigianale, innovazione stilistica e una meticolosa attenzione al dettaglio. Questi elementi congiunti non solo definiscono l'essenza del marchio, ma gli consentono anche di mantenere una posizione di assoluto rilievo e prestigio nel dinamico panorama del lusso internazionale.