L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria si afferma sul panorama accademico nazionale, conquistando il terzo posto nella prestigiosa classifica Censis delle Università italiane. Il risultato, riferito all'edizione 2026/2027, segna un notevole progresso per l'Ateneo reggino, che ha guadagnato ben tre posizioni rispetto all'anno precedente, passando dal sesto al terzo posto tra gli Atenei statali con un numero di iscritti fino a diecimila.

Questo significativo balzo in avanti è stato trainato da eccellenti performance in diversi indicatori chiave.

L'Ateneo ha raggiunto il primato in Italia per il numero di borse di studio erogate, ottenendo un punteggio di 110. Nello specifico, sono state assegnate 2.190 borse su circa 5.700 iscritti, coprendo oltre il 35% della popolazione studentesca. Un altro punto di forza è la seconda posizione per la qualità delle strutture, con un punteggio di 102. L'occupabilità dei laureati ha registrato un notevole miglioramento, con 80 punti guadagnati, e risultati molto positivi sono stati conseguiti anche nei servizi offerti agli studenti e nell'internazionalizzazione.

L'impegno del Rettore e i progetti futuri

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti ha espresso profonda soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come questi dati “ben rappresentano quello che è il cuore del nostro impegno istituzionale: rafforzare, in particolare in un territorio come il nostro, il ruolo dell'istruzione universitaria quale strumento di crescita scientifica, culturale e di ascensore sociale”.

Il Rettore ha ribadito l'obiettivo dell'Ateneo di offrire opportunità concrete a ogni studente, affinché “nessuno resti mai indietro”. Tra le iniziative concrete, spicca il recupero del complesso dei Monfortani, destinato a offrire nuovi posti letto, aree sociali e impianti sportivi, migliorando ulteriormente l'esperienza della comunità studentesca.

Eccellenza didattica: il Dipartimento di Architettura e Design

Anche il Dipartimento di Architettura e Design (dAeD) dell'Università Mediterranea ha ottenuto riconoscimenti di rilievo nelle classifiche Censis dedicate alla didattica. Il Corso di Laurea in Architettura si è classificato quarto a livello nazionale e secondo tra i dipartimenti di Architettura.

Ancora più significativo è il risultato del Corso di Laurea in Design Triennale, che ha conquistato la seconda posizione tra tutti i corsi di design, superando numerosi grandi Atenei e Politecnici. Il dipartimento, che conta circa mille iscritti tra italiani e stranieri, si distingue per l'attenzione all'internazionalizzazione, alla didattica integrativa, alle opportunità di doppia laurea e agli scambi internazionali, incluse winter e summer school e il programma Erasmus.

I docenti e i coordinatori del dAeD, tra cui la professoressa Consuelo Nava e il professor Nino Sulfaro, hanno ribadito l'impegno costante verso l'eccellenza. Hanno evidenziato l'importanza dell'innovazione didattica, dei percorsi di PhD e Master di II livello, e del trasferimento della ricerca nella didattica. L'obiettivo comune è rendere l'Ateneo sempre più attrattivo per studenti provenienti dall'area mediterranea, europea e oltre, consolidando la sua reputazione come polo di formazione di alta qualità.