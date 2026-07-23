Si è conclusa il 22 luglio la 27ª edizione de La Milanesiana, rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. L'evento ha coinvolto 18 città italiane e offerto 64 appuntamenti, raggiungendo oltre 100mila persone. Il festival si conferma appuntamento culturale longevo e partecipato, intrecciando diverse discipline.

Elisabetta Sgarbi ha definito questa edizione “un viaggio entusiasmante”. Momenti salienti includono le celebrazioni per i dieci anni a Bormio, i nove ad Ascoli Piceno e i sette in Emilia-Romagna. Di rilievo l'inaugurazione a Seregno della rosa luminosa e sonora di Marco Lodola, e le tappe inedite all’ospedale Humanitas e nel carcere di San Vittore, dove cultura e cura si sono incontrate con “grande intensità”.

Programma internazionale e premi

L'edizione 2026, intitolata "Il desiderio e la legge", ha ospitato un parterre di autori e registi di fama mondiale. Tra i letterati: premio Nobel Abduralzak Gurnah, vincitore del Booker Prize David Szalay e premi Strega Sandro Veronesi, Paolo Giordano, Edoardo Nesi. Per il cinema: registi come Park Chan‑Wook, Abel Ferrara, Jean‑Jacques Annaud, Regis Wargnier e Maurizio Nichetti, affiancati da maestri del fumetto come Milo Manara e Art Spiegelman.

Il programma ha incluso anteprime teatrali ("Essere Armani" con Anna Valle), mostre, concerti e letture. Celebrati gli 80 anni di Nicola Piovani e i 100 anni dal premio Nobel a Grazia Deledda, con letture di Laura Morante.

Riconoscimenti: Premio Scuola Pitagorica per le Scienze ad Alberto Mantovani; Premio Omaggio al Maestro a Park Chan-Wook, Maurizio Nichetti e Bruno Bozzetto; Premio Siae a Ermal Meta; Premio Rosa d’Oro ad Art Spiegelman e Françoise Mouly; Premi Jean‑Claude e Nicky Fasquelle per la Letteratura a Olivier Guez e per il Cinema a Régis Wargnier.

La Milanesiana ad Ascoli Piceno: arte e riflessione

La rassegna ha fatto tappa ad Ascoli Piceno dall’8 al 10 luglio, presso il Teatro Ventidio Basso, con un programma dedicato al tema “Il desiderio e la legge”. Gli appuntamenti hanno messo in dialogo arte, economia, diritto e filosofia, accogliendo ospiti come Vittorio Sgarbi, Veronica Pivetti e Alessio Boni.

L'8 luglio, la serata inaugurale "Il cielo più vicino. La montagna nell’arte" ha visto Vittorio Sgarbi dialogare con Paolo Del Dubbio e Stefano Papetti, in un viaggio nell'arte da Giotto a Van Gogh. L'evento ha incluso letture di Sabrina Colle e brani violinistici di Hildegard de Stefano. L'ingresso era gratuito con prenotazione.

Il 9 luglio, lo spettacolo "Ai margini della Luce. Concertato a due per Francesco d’Assisi", con Alessio Boni e Marcello Prayer, ha celebrato gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Il 10 luglio, Veronica Pivetti e Cristian Ruiz hanno presentato "L’inferiorità mentale della donna", su testo di Giovanna Gra, con prologo di Maria Sole Sanasi. Una riflessione teatrale ironica e intelligente sull’idea obsoleta dell’inferiorità femminile, ispirata al saggio satirico di Paul Julius Moebius del 1900.

Tra memoria e interdisciplinarità

La Milanesiana, giunta alla sua 27ª edizione, attraversa da quasi trent’anni l’Italia con un’offerta interdisciplinare che abbraccia letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. Il tema “Il desiderio e la legge” ha esplorato il rapporto tra forze opposte ma interconnesse, stimolando riflessioni su questioni attuali come i confini morali, l'autodisciplina, la libertà e la responsabilità.

L'edizione 2026 è stata dedicata a Daniela Benelli e Dario Salvetti, scomparsi lo scorso anno, e a Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival. Tra gli ospiti, oltre ai premiati, hanno partecipato Martin Scorsese, Paolo Jannacci, Rita Pavone, Vittorio Sgarbi, Cristiana Capotondi, Anna Valle e Giancarlo Giannini.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, il Circolo Cultural-Mente Insieme, Fondazione Ascoli Cultura e con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura. Dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale.