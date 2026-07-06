Sabato 11 luglio, la Mole Antonelliana di Torino ospiterà una straordinaria apertura serale del Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con Club Silencio. L'evento, denominato 'Una Notte al Museo Nazionale del Cinema', inizierà alle 19:15 e permetterà di visitare la mostra temporanea 'My name is Orson Welles'.

L'esposizione rende omaggio a uno dei maggiori innovatori del cinema del Novecento. Propone un viaggio immersivo nell'universo creativo del regista di 'Quarto potere', con oltre 400 opere, documenti e materiali inediti che ne delineano carriera e impatto artistico.

La visita sarà arricchita dalla performance musicale 'Ombre Vive' di Tommaso Poggi, un progetto concepito appositamente. Unisce una voce d'autore a una traccia elettronica originale, creata anche con suoni cinematografici, configurandosi come un'esperienza site and event specific in stile Club Silencio. Il percorso sonoro si sviluppa in un crescendo, dalla fissità della fotografia alle suggestive ombre di Welles, fino all'energia della musica house, stabilendo un dialogo continuo tra parola, suono e immagine.

Mostre e percorso permanente

Oltre all'esposizione su Orson Welles, i visitatori accederanno al percorso permanente del Museo Nazionale del Cinema, che narra la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri.

Con oltre 760.000 visitatori nel 2025, si conferma tra i musei più frequentati d'Italia. Un'ulteriore attrazione è la mostra temporanea 'A schermo pieno. Eni nel cinema italiano', curata da Sergio Toffetti. Questa rassegna esplora le stazioni di servizio Agip attraverso il cinema italiano, illustrando l'evoluzione del paesaggio e le trasformazioni di stili di vita e bisogni collettivi.

Esperienza panoramica e servizi

La serata si concluderà con la salita notturna tramite l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana. L'ascensore condurrà il pubblico fino al tempietto, a 85 metri di altezza, offrendo una vista spettacolare sulla città. Per completare l'esperienza, il lounge bar sarà disponibile, rendendo la visita a uno dei simboli di Torino ancora più memorabile.