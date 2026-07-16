Sanremo si prepara ad accogliere ‘La Notte dei Fiori’, un grande evento musicale che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più celebri della musica italiana. La serata, fissata per sabato 25 luglio, si terrà nella suggestiva cornice di Pian di Nave e sarà guidata da Nicola Savino ed Elenoire Casalegno. Il duo sarà affiancato dalle incursioni comiche di Federico Basso e Antonio Ornano, promettendo uno spettacolo ricco e coinvolgente. Questa iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo accordo siglato tra la Rai e il Comune di Sanremo, con l'obiettivo primario di rafforzare e celebrare il legame indissolubile tra la città ligure e la grande musica italiana, estendendo la sua risonanza ben oltre il periodo del Festival.

Un tributo alla scuola genovese e ai successi del Festival

Il cuore pulsante della serata sarà un sentito omaggio alla scuola genovese dei cantautori, un patrimonio inestimabile della cultura musicale italiana. Saranno ricordate figure iconiche come Gino Paoli, Fabrizio De André, Luigi Tenco e Umberto Bindi, le cui opere hanno segnato intere generazioni. Sul palco di Pian di Nave si alterneranno artisti di spicco, tra cui Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Roshelle, il duo Maria Antonietta & Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Il programma musicale è stato attentamente curato per offrire interpretazioni emozionanti di brani che hanno fatto la storia: si aprirà con ‘4 amici al bar’ di Gino Paoli, per poi proseguire con ‘Una lunga storia d’amore’ affidata alla voce di Fabio Concato.

Tosca farà rivivere la magia de ‘La Gatta’, mentre ‘Amore che vieni, amore che vai’ di Fabrizio De André sarà eseguita da Maria Antonietta & Colombre. Non mancheranno poi i tributi a Luigi Tenco e Umberto Bindi, con esibizioni dedicate alle loro indimenticabili creazioni. Un segmento speciale sarà riservato ai successi di Ivano Fossati, reinterpretati da Marco Masini con ‘La musica che gira intorno’, Anna Tatangelo con ‘E non finisce mica il cielo’ e Fabrizio Moro con ‘La mia banda suona il rock’.

Sanremo: polo musicale tutto l'anno e il ritorno di 'Sanremo Estate'

‘La Notte dei Fiori’ non è solo un evento isolato, ma rappresenta il primo significativo appuntamento scaturito dalla nuova convenzione che ha confermato la storica permanenza del Festival di Sanremo presso il Teatro Ariston.

L'ambizioso obiettivo di questa partnership è trasformare Sanremo in un vero e proprio polo musicale attivo per l'intero arco dell'anno, creando un collegamento diretto e costante con la celebre kermesse della Canzone Italiana. La serata sarà un viaggio attraverso i brani più rappresentativi della musica italiana e della storia del Festival, e verrà trasmessa in prima serata su Rai1 sabato 29 agosto, permettendo a un vasto pubblico di partecipare a questa celebrazione. Durante lo spettacolo, ci sarà spazio anche per momenti dedicati alle intramontabili sigle di Cristina D’Avena, molte delle quali scritte da autori liguri, e a un coinvolgente medley di successi sanremesi, interpretato con energia da Sabrina Salerno.

Il ritorno di eventi estivi come ‘La Notte dei Fiori’, sotto l'ombrello di una rinnovata ‘Sanremo Estate’, segna una continuità con la ricca tradizione musicale della città. Dopo le edizioni storiche andate in onda tra il 1999 e il 2004, la manifestazione si rinnova nel 2026 con una formula che intende valorizzare la musica d’autore e il vasto repertorio legato al Festival, coinvolgendo artisti di diverse generazioni e generi musicali, consolidando così il ruolo di Sanremo come capitale della musica italiana anche d'estate.