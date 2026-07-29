Il 30 luglio 2026 prende il via da Corigliano d’Otranto il Festival Itinerante de La Notte della Taranta. Venti tappe, dedicate a “Le vie del Mediterraneo”, celebrano la tradizione popolare salentina e culminano il 22 agosto nel Concertone di Melpignano, diretto da Ermal Meta e coreografato da Fredy Franzutti. Il mare come spazio di incontri e memorie per il Salento.

La tappa inaugurale a Corigliano d’Otranto, tra Castello de’ Monti e Piazza Vittoria, inizia alle 19 con la presentazione dell’edizione 2026. Interverranno il presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Bray, i coordinatori artistici Renata Nemola e Fabio Chiriatti, e rappresentanti regionali come Silvia Miglietta e Annibale D’Elia.

L’apertura è dedicata a Toni Nisi, tecnico e responsabile di produzione scomparso, che per anni ha contribuito al festival.

Programma musicale e di danza

Il programma prevede il concerto dell’Orchestra Sistema Musica Arnesano, con voci e danzatori under 35 della Fondazione. L’orchestra, sostenuta da Ministero Cultura e Regione Puglia, forma oltre cento giovani. Diretta da Mauro Durante, proporrà la Pizzica di Aradeo e la ballata Cecilia, arrangiata da Vincenzo Rana.

Dalle 20.30, in Piazza Vittoria, la serata prosegue con “La scuola di danza”, progetto partecipativo sulla pizzica pizzica. Segue l’esibizione dei Murika, gruppo di Corigliano d’Otranto che unisce pizzica pizzica, canto contadino e lingua grika.

La World Music Academy presenterà “Suspiri”, coreografia di Fabrizio Nigro. La tappa si concluderà con il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, con brani del repertorio salentino.

Obiettivi e collaborazioni

Il Festival Itinerante è un progetto della Fondazione La Notte della Taranta, sostenuto da Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e l’Istituto Diego Carpitella. Il percorso, fino al 19 agosto, valorizza nuove generazioni, repertori musicali e lingua grika nel Salento. Promuove cultura e musica popolare salentina, valorizzando le tradizioni locali.