Il Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta si svolgerà dal 30 luglio al 19 agosto in venti comuni del Salento, sotto il titolo “Le vie del Mediterraneo”. Il percorso culminerà nel Concertone di Melpignano il 22 agosto (piazzale ex Convento degli Agostiniani), con Ermal Meta Maestro concertatore e coreografie di Fredy Franzutti. Il programma, coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, unirà sonorità salentine a quelle di Aspromonte, Sicilia, Sardegna, Albania e Marocco.

Massimo Bray, presidente della Fondazione La Notte della Taranta, ha dichiarato che il Festival porta nelle piazze salentine l’idea del Mediterraneo come “spazio condiviso, ‘non una civiltà, ma mille civiltà sovrapposte’”.

Bray ha sottolineato come, “in un tempo segnato dai conflitti, la cultura e la musica possano opporre alla logica della forza un’altra forza: quella della cooperazione, del rispetto e del riconoscimento di una comune umanità”. Con “Le vie del Mediterraneo”, La Notte della Taranta riafferma la sua vocazione a fare della musica un linguaggio di pace e relazione.

Il cartellone vedrà la partecipazione di figure storiche salentine: l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, la compagnia Tarantarte, i Briganti di Terra d’Otranto e Makarìa. Ampio spazio sarà dedicato all’elettronica per nuovi paesaggi acustici della pizzica, con esibizioni di Trevize, Kalàscima e Inude con il Canzoniere Grecanico Salentino, oltre ai Bab L’ Bluz con sonorità marocchine contaminate elettronicamente.

Il Festival accoglierà anche ospiti e progetti da altre aree d’Italia e diverse tradizioni musicali. Tra questi, Peppe Barra riceverà il Premio alla Carriera 2026. Il programma include Davide Ambrogio, Delia Buglisi, Pierpaolo Vacca, Tenore Supramonte, Senduki, Zinharua, i Bottari di Macerata Campania con Antonio Castrignanò, e il Nubras Ensemble.

Storia, Evoluzione e Impatto del Festival

La Notte della Taranta, nata nel 1998 dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e dall’Istituto Diego Carpitella, prevedeva inizialmente un unico giorno di eventi a Melpignano. Dal duemila, si è evoluta in percorso itinerante. La Fondazione La Notte della Taranta, istituita nel 2008 da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e Istituto Diego Carpitella, gestisce Festival e Orchestra Popolare, promuovendo cultura e collaborando con università.

Dalle quindici tappe iniziali nella Grecìa Salentina, oggi il Festival ne conta venti, estendendosi oltre l’area originale e mobilitando l’intera comunità salentina. La sua identità si è ampliata: alla pizzica tradizionale si affiancano musica elettronica e ospiti nazionali e internazionali, riflettendo la pluralità culturale che il Salento esprime.