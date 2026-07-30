San Gregorio Magno si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Torna Baccanalia, la manifestazione che celebra il gusto, la cultura e le radici di un territorio capace di emozionare attraverso i suoi sapori autentici e l'accoglienza della sua comunità. Dal 19 al 23 agosto, il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, le pietre delle cantine si tingeranno di riflessi dorati, l'aria si farà più leggera e il tempo rallenterà fino quasi a fermarsi. Da quest'anno un'importante novità: le Experience Gregoriane, un progetto che porta i visitatori nel cuore più autentico della tradizione di San Gregorio Magno.

Quest'anno non ci si limiterà a degustare i sapori del territorio. Si potrà imparare da chi quei sapori li custodisce da una vita, vivendo in prima persona gesti, storie e saperi tramandati di generazione in generazione.

Novità 2026: le Experience Gregoriane.

La prima proposta è la Experience della Pasta, un viaggio nella cucina più autentica. Qui non ci saranno chef televisivi né corsi di cucina costruiti per stupire. Ad accogliere i partecipanti saranno le vere massaie gregoriane, donne che da sempre preparano la pasta come hanno imparato dalle loro madri e dalle loro nonne. Mani esperte che trasformano ingredienti semplici come farina e acqua in una tradizione viva, raccontando attraverso ogni gesto una storia fatta di famiglia, pazienza e passione.

Sarà un'occasione unica per riscoprire il valore del "fare insieme" e portare a casa qualcosa che va ben oltre una ricetta.

L'altra grande novità è la Experience di Cantina, un percorso dedicato a uno dei simboli più profondi del territorio: il vino. L'esperienza si svolgerà all'interno di una suggestiva grotta, luogo che conserva il fascino e la memoria della cultura contadina. Qui il vino non sarà soltanto degustato, ma raccontato. Ogni calice diventerà il punto di partenza per conoscere il territorio, le tradizioni e il lavoro che si nasconde dietro ogni vendemmia. Perché da queste parti il vino non è semplicemente una bevanda: è identità, cultura e linguaggio.

E c'è una sorpresa che renderà queste esperienze ancora più speciali.

Tutti coloro che prenoteranno una delle Experience Gregoriane avranno diritto all'ingresso gratuito a Baccanalia. Un'opportunità che permette di vivere la manifestazione in modo ancora più completo, trasformando una giornata di festa in un'immersione autentica nella cultura locale.

Le Experience Gregoriane sono pensate per un numero limitato di partecipanti, proprio per garantire un rapporto diretto con i protagonisti e un'atmosfera raccolta e coinvolgente. Nei prossimi giorni saranno comunicati il calendario, gli orari e tutte le modalità di prenotazione.

Dal 19 al 23 agosto, lungo Via Bacco, Baccanalia vi aspetta con un programma ricco di sapori, incontri e tradizioni. Quest'anno, però, c'è un motivo in più per esserci: non solo assaporare la storia, ma diventarne parte, imparando direttamente da chi la custodisce ogni giorno.