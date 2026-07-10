“La Particella Misteriosa”, un film ispirato alla straordinaria scoperta del Bosone di Higgs, la particella fondamentale per l'esistenza dell'universo, è attualmente in fase di sviluppo. Il progetto è curato da Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle, e da Cinemaundici. Il team di scrittura include Paolo Giordano, Luca Infascelli e Stefano Mordini, con quest'ultimo che assumerà anche la regia.

La pellicola si propone di narrare la storia umana e professionale della scienziata italiana Fabiola Gianotti. Gianotti è stata responsabile di Atlas, uno dei due esperimenti chiave, insieme a CMS, che hanno condotto alla storica scoperta del bosone di Higgs nel 2012.

Un luogo centrale nella narrazione sarà il CERN di Ginevra, la celebre città-laboratorio dove, anni dopo la scoperta, Fabiola Gianotti è stata eletta direttrice. Ha segnato un primato assoluto, essendo la prima donna a ricoprire tale incarico e la prima direttrice nominata per due mandati completi consecutivi.

Il Contesto Produttivo: Picomedia e Cinemaundici

Picomedia, una società italiana di produzione cinematografica e televisiva con sede a Roma, è stata fondata nel 2009 da Roberto Sessa. Nel 2024, l'azienda è entrata a far parte di Fremantle, a seguito dell'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Asacha Media nel 2020. Questo ingresso nel gruppo Fremantle rappresenta un'importante evoluzione nella sua strategia produttiva, conferendo al progetto un respiro più ampio nel panorama europeo e internazionale.

La collaborazione con Cinemaundici, una realtà meno conosciuta nel circuito mainstream, suggerisce un approccio creativo e collaborativo, probabilmente mirato a trovare un equilibrio tra il rigore scientifico della materia e un'intensa narrazione cinematografica.

Fabiola Gianotti e la Scoperta del Bosone di Higgs al CERN

Fabiola Gianotti ha avuto un ruolo cruciale nella scoperta del bosone di Higgs. In qualità di portavoce dell'esperimento Atlas, il 4 luglio 2012, annunciò, insieme a Joseph Incandela (portavoce di CMS), la scoperta di una particella compatibile con il bosone di Higgs. L'annuncio avvenne durante una conferenza tenuta nell'auditorium del CERN di Ginevra. Successivamente, Gianotti è stata eletta direttrice generale del CERN, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione e ottenendo una riconferma per due mandati consecutivi, un evento senza precedenti nella storia dell'organizzazione. Il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, con sede tra Svizzera e Francia, è il laboratorio dove questa scoperta epocale, che ha ridefinito la fisica moderna, ha avuto luogo.