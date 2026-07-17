La Pietà riminese di Giovanni Bellini, capolavoro del Rinascimento europeo, torna a Rimini dopo un periodo di esposizione alla Morgan Library and Museum di New York. L'opera, recentemente restaurata dalla Fondazione Venetian Heritage, sarà protagonista della mostra "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio", organizzata dal Comune di Rimini e dai Musei Comunali. L'esposizione sarà allestita dal 18 luglio 2026 al 10 gennaio 2027 presso la Manica Lunga del Museo della Città Luigi Tonini.

Il restauro della Pietà, curato da Cbc (Conservazione Beni Culturali) in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì‑Cesena e Rimini, ha preservato le tracce del tempo (consunzioni, cadute di colore, lacune) che segnano la superficie pittorica, restituendo però l'impressione di un'integrità ritrovata.

La mostra, curata da Daniele Ferrara e Alessandro Giovanardi, propone un dialogo tra la Pietà di Bellini e il San Sebastiano di Andrea Mantegna, dalla Galleria Franchetti di Ca' d'Oro a Venezia. Questo confronto evidenzia i legami familiari (Mantegna sposò la sorella di Bellini) e le differenti scelte poetiche e stilistiche dei due maestri.

Il dialogo tra Bellini e Mantegna

L'allestimento, ospitato nella Manica Lunga del Museo della Città Luigi Tonini, ora pienamente accessibile, non si limita alle due opere principali. È esposto anche un clipeo di collezione privata con le iniziali e lo stemma di Roberto Malatesta, signore di Rimini dal 1440 al 1482. Si ritiene che Malatesta sia stato il committente della Pietà di Bellini o l'erede della committenza di Sigismondo, prima che l'opera passasse a un notabile della corte riminese.

Lo stemma proverrebbe dalla scomparsa dimora malatestiana di Rimini, nota come Palazzo del Cimiero.

Riapertura e nuove esposizioni

Il restauro della Pietà ha restituito all'opera equilibrio cromatico e nitidezza originaria, pur conservando le tracce della sua lunga storia. In concomitanza con la mostra, riaprono al pubblico le sale del primo e secondo piano del museo, chiuse dal dicembre precedente. Il "Giudizio Universale" di Giovanni da Rimini viene inoltre riposizionato nella sua completezza all'interno della sezione medievale malatestiana.