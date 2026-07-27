Dopo quasi vent'anni di collaborazione, il regista e fotografo Fabio Lovino ha realizzato un documentario dedicato a Marco Bellocchio, uno dei più importanti autori del cinema contemporaneo. Intitolato "Marco Bellocchio - La porta della realtà", il film sarà presentato in anteprima l'11 agosto alla 79ª edizione del Locarno Film Festival, nella Selezione Ufficiale - Fuori Concorso. L'opera, prodotta da Loft Produzioni e Reggatta Production, arriverà nelle sale italiane il 27 agosto, distribuita da Lucky Red.

Il documentario offre uno sguardo profondo sull'universo umano e artistico di Bellocchio, attraverso immagini e testimonianze inedite.

Attori come Fabrizio Gifuni lo definiscono un "artista libero", mentre Pierfrancesco Favino racconta l'impegno e la difficoltà di lavorare con lui. Il film esplora il suo processo creativo e il percorso di un regista che ha saputo rinnovare costantemente il proprio linguaggio, raggiungendo il riconoscimento internazionale senza mai perdere la profondità e la libertà del suo sguardo.

Il Regista sul Set e le Testimonianze

"Marco Bellocchio - La porta della realtà" mostra per la prima volta il regista al lavoro sul set, svelando il suo approccio quotidiano alla regia. Accanto a Marco Bellocchio, il film include artisti, amici e familiari: dalla moglie e montatrice Francesca Calvelli ai figli Elena e Pier Giorgio, fino a colleghi e compagni di viaggio come Roberto Herlitzka, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Marco Tullio Giordana, Daniele Ciprì, Francesco di Giacomo e Giuseppe Lanci.

La regia e la fotografia sono di Fabio Lovino. Il documentario ha una durata di 65 minuti e si avvale del supporto tecnico di Fujifilm Italia.

Il Locarno Film Festival: Una Vetrina Prestigiosa

La 79ª edizione del Locarno Film Festival è un appuntamento cruciale nel panorama cinematografico internazionale. La Selezione Ufficiale - Fuori Concorso, che ospita "Marco Bellocchio - La porta della realtà", accoglie opere di grande valore artistico e culturale. Questa sezione offre una vetrina importante a registi affermati e nuove proposte. Il festival si conferma un punto di riferimento per la promozione del cinema d'autore e della ricerca visiva, celebrando le espressioni cinematografiche più significative.