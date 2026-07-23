La Puglia sbarca alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con tre produzioni sostenute dalla Regione Puglia e da Apulia Film Commission. Un percorso che porta al Lido opere diverse per genere e linguaggio, dal cinema d’autore al documentario fino al cortometraggio.

“L’Estranea” in concorso

Tra i film in concorso figura “L’Estranea”, il nuovo lavoro del regista pugliese Paolo Strippoli, girato in gran parte tra Bari, Monopoli e Gioia del Colle.

La pellicola racconta la parabola di una famiglia dell’imprenditoria barese ed è prodotta da Propaganda Italia, Dinamo Film, Kazak Productions e Tarantula, con il contributo del Ministero della Cultura e dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

Il documentario dedicato a Nino Rota

Fuori concorso sarà presentato “Nino”, il film-documentario diretto da Walter Fasano, montatore e documentarista originario di Bari.

L’opera è dedicata a Nino Rota, tra i più importanti compositori del Novecento, autore di celebri collaborazioni con registi come Federico Fellini, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli e Francis Ford Coppola.

Il documentario ricostruisce il rapporto profondo tra il musicista e Bari, città nella quale Rota insegnò e diresse il Conservatorio “Niccolò Piccinni”. Attraverso materiali d’archivio, testimonianze di protagonisti del cinema e della musica internazionale e il concerto realizzato nell’Auditorium a lui intitolato “Nino Rota”, il film propone il ritratto di un artista universale partendo da uno dei luoghi simbolo della cultura pugliese.

“Nino” è prodotto da Be Water Film, Sugar Play, Adler Entertainment, I Diavoli e Rai Documentari, con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

“Angelo Azzurro” tra i cortometraggi di Orizzonti

Completa la presenza pugliese alla Mostra “Angelo Azzurro” di Tommaso Acquarone, selezionato in concorso nella sezione Orizzonti e unico cortometraggio italiano di finzione in gara.

Ambientato su una spiaggia sospesa tra mare e ferrovia, il corto racconta il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza attraverso uno sguardo intimo e universale.

L’opera conferma l’attenzione della Fondazione verso i nuovi talenti e i linguaggi del cinema contemporaneo.

“Angelo Azzurro” è prodotto da Apulia Film Commission nell’ambito di Reel, “A cinematic journey through Italy and Croatia”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, con produzione esecutiva di Limbo Film, in collaborazione con Waterclock e The Piranesi Experience.