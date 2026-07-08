La serie televisiva “M”, un’attesissima produzione ispirata ai quattro romanzi di Antonio Scurati, farà il suo debutto per la prima volta sulla televisione generalista italiana. Questo importante evento è reso possibile da un significativo accordo tra La7 e Sky, che porterà la fiction a un pubblico più ampio. L'annuncio ufficiale è avvenuto a Milano, l'8 luglio 2026, durante la presentazione del palinsesto autunnale di La7, dove sono state illustrate le principali novità della prossima stagione. La serie vanta un cast d'eccezione, con Luca Marinelli nel ruolo di protagonista, e la direzione artistica affidata al rinomato regista Joe Wright.

Programmazione e presentazione della serie

La trasmissione di “M” su La7 sarà arricchita da una presentazione curata da Corrado Augias, che accoglierà in studio diversi ospiti per approfondire i temi trattati. Urbano Cairo, patron di La7, ha fornito dettagli sulla struttura della serie, specificando che le otto puntate complessive saranno distribuite su almeno quattro serate, offrendo così una fruizione diluita e coinvolgente. Questa iniziativa si configura come una delle principali novità del palinsesto autunnale dell’emittente, sottolineando l'impegno di La7 nell'offrire contenuti di alta qualità. L'intesa raggiunta con Sky è stata fondamentale per permettere la diffusione di questa serie, basata sulle celebri opere letterarie di Scurati, al vasto pubblico della televisione in chiaro.

Il ruolo strategico di Sky nel panorama televisivo

Sky, partner cruciale in questo accordo per la trasmissione della serie “M” su La7, si conferma come una delle piattaforme televisive leader in Italia. La sua offerta spazia attraverso una vasta gamma di programmi, che includono intrattenimento di alto livello, fiction originali e show innovativi. Oltre a stabilire collaborazioni strategiche con altre emittenti, Sky si distingue per la produzione e la messa in onda di numerosi format di successo. Tra questi spiccano talent show, apprezzati programmi di cucina e coinvolgenti reality, consolidando la sua posizione di operatore di riferimento nel settore televisivo nazionale. La sua continua capacità di innovare e proporre contenuti di qualità la rende un attore chiave nel panorama mediatico italiano.